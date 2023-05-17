Mazda запатентовала гибрид с роторным двигателем — Finance.ua

Mazda запатентовала гибрид с роторным двигателем Сегодня 23:21 — Технологии&Авто

Mazda запатентовала гибрид с роторным двигателем

Компания Mazda запатентовала гибридную установку с роторным двигателем. Система низковольтная, причем в зависимости от нагрузки может работать с разным напряжением.

Патент, зарегистрированный в США, кратко описывает схему установки на примере спорткара с тремя электромоторами и полным приводом. Но гарантий, что такая машина пойдет в серию, конечно, никто не дает.

Компания Mazda запатентовала гибридную силовую установку с роторно-поршневым двигателем (РПД), тремя электромоторами и батареями с переменным рабочим напряжением. В обычном режиме четыре ее блока выдают стандартные 48 вольт. Однако при повышении нагрузки две пары запускаются последовательно на 96 вольтах каждая. Схема в первую очередь позволяет снизить массу всей гибридной надстройки, а также повысить безопасность.

На приложенных к патенту изображениях РПД вставлен впереди. Там же смонтированы два асинхронных мотор-колеса мощностью 23 лошадиные силы. За ДВС находится третий электромотор. Это синхронный двигатель на постоянных магнитах. Такая комбинация, по-видимому, позволяет добиться высокой эффективности установки, хотя из документа не ясно, по какому принципу она работает.

Разумеется, патент не гарантирует, что подобная система вообще появится в серийном производстве. Хотя запуск гибридных установок нового типа — это один из этапов программы Mazda по электрификации модельного ряда. Пока же двигатель Ванкеля можно встретить только на кроссовере MX-30, где односекционный РПД играет роль генератора для зарядки тяговой батареи.

Телеканал 24 По материалам:

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