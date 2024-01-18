Mazda прекратит выпуск известной модели: названа причина — Finance.ua

Mazda прекратит выпуск известной модели: названа причина Сегодня 05:19 — Технологии&Авто

Mazda прекратит выпуск известной модели: названа причина, mazda-6.infocar.ua

Mazda 6 нынешнего поколения выпускают с 2012 года, и настало время снять ее с производства. Преемник седана пока не планируется.

Седан Mazda 6 снимут с производства. Последние автомобили покинут конвейер завода в японском городе Хофу уже весной. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

На втором сборочном предприятии в Китае выпуск Mazda 6 уже прекратился. Выпущенные на двух заводах автомобили распродадут в течение 2024 года.

В 2021 году Mazda 6 уже покинула североамериканский рынок, а в 2023 — британский. В Украине модель тоже уже не продается, но пока представлена ​​в ЕС, Азии и Австралии.

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Причина прекращения выпуска авто понятна — Mazda 6 третьего поколения выпускают с 2012 года. И хотя в 2018 году модель кардинально обновили, она уже нуждается в замене.

Преемник Mazda 6 вряд ли появится в ближайшее время, ведь седаны сейчас не пользуются спросом, и японский производитель делает ставку на кроссоверы. За 2023 год продано 34 000 Mazda 6, в то время как кроссоверов CX-5 в 10 раз больше — 345 000.

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Фокус По материалам:

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