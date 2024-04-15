Mazda показала новый большой кроссовер (видео) — Finance.ua

Mazda показала новый большой кроссовер (видео) 15.04.2024, 00:50 — Технологии&Авто

Японская компания Mazda опубликовала видеоролик, где демонстрируется часть совершенно нового крупного кроссовера Mazda CX-80. Новинка предназначена для европейского рынка.

Презентация Mazda CX-80 ожидается 18 апреля, автомобиль займет звание флагманского кроссовера Mazda и будет значительно больше ранее выпущенного CX-60.

В видеоролике видно, что в задней правой части расположен лючок, который может скрывать горловину или разъем для зарядки.

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Говорят, что автомобиль получит гибридную трансмиссию мощностью до 327 лошадиных сил, а также будет выпущен без электрической составляющей в силовой установке с традиционными ДВС.

Ожидается, что автомобиль будет длиной около 5 м с колесной базой более 3 м. Он получит три ряда сидений, но также будет доступен в 5-местном варианте.

Ранее стало известно, что Mazda готовит совершенно новую Mazda 6 с базовым задним приводом и моторами от флагманских кроссоверов CX-90 и CX-80. Автомобиль будет ориентирован на североамериканский рынок, его выход ожидается в 2025 году.

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MMR По материалам:

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