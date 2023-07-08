Mazda перестанет выпускать одну из своих самых популярных моделей — Finance.ua

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Mazda перестанет выпускать одну из своих самых популярных моделей

Технологии&Авто
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Mazda перестанет выпускать одну из своих самых популярных моделей
Mazda перестанет выпускать одну из своих самых популярных моделей
С 2024 года крупный трехрядный кроссовер Mazda CX-9 будет снят с производства. Модель заменят на Mazda CX-90, дебютировавший в начале 2023 года.
Об этом сообщили на сайте CarBuzz.
Mazda CX-9 дебютировал в 2007 году. Это был первый полноразмерный кроссовер японского бренда.
Вообще существует два поколения модели. Кроссовер второго поколения появился в 2016 году и пользовался большим спросом в США.
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Mazda CX-9 оснащается 2,5-литровым турбированным двигателем мощностью 250 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 7 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 212 км/ч.
Новая Mazda CX-90 является премиальным преемником модели CX-9. Это более технологичный и роскошный кроссовер.
Под капотом Mazda CX-90 расположен новый 3,3-литровый шестицилиндровый двигатель с мягким гибридом мощностью до 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. С этой силовой установкой кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды.

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По материалам:
Фокус
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