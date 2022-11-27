Mazda назвала дату премьеры кроссовера Mazda MX-30 R-EV с роторным двигателем — Finance.ua

Mazda назвала дату премьеры кроссовера Mazda MX-30 R-EV с роторным двигателем
Японская компания Mazda готова возродить свой легендарный роторный двигатель. Он вернется на рынок в составе нового компактного городского кроссовера Mazda MX-30 R-EV, презентация которого состоится 13 января 2023 на автошоу в Брюсселе.
Как стало известно, роторный двигатель в гибридном Mazda MX-30 R-EV будет использоваться в роли расширителя диапазона для увеличения запаса хода автомобиля за счет подзарядки встроенного литий-ионного аккумулятора.
Пока что Mazda не разглашает характеристики роторного двигателя Mazda MX-30 R-EV. Говорят, что автомобиль будет комплектоваться батареей емкостью 35,5 кВт*ч, которая, по оценкам EPA, позволяет проехать на одном заряде всего 100 миль (161 км).
Напомним, движущей силой Mazda MX-30 EV является электродвигатель мощностью 107 кВт (144 л.с.) и крутящим моментом в 271 Нм. Разгон от 9 до 60 миль в час (96 км/ч) занимает у автомобиля 9,6 секунды.
Ранее в Mazda сообщили, что покидают российский рынок.
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