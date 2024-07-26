Mazda изменила значок после выхода на элитный рынок (фото) — Finance.ua

Mazda изменила значок после выхода на элитный рынок (фото) Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

Mazda изменила значок после выхода на элитный рынок (фото)

Японский автоконцерн Mazda представил новый логотип. Потребность в обновлении возникла у компании после того, как она решила попытаться завоевать рынок более роскошных автомобилей.

Как пишет издание Car and Driver, обновленный значок более плоский зрительно, а его крылья расположены под углом, а не имеют плавную форму, как в предыдущей версии. Mazda уже подала заявку на регистрацию новой торговой марки в Японии.

Потребность в изменениях возникла в компании после того, как она решила перейти к производству более сложных и хорошо оборудованных автомобилей. К ним можно отнести внедорожник CX-90.

Овал на лого Mazda стал более скругленным, а вот крылья, наоборот, получили выраженный угол.

Зрительно логотип Mazda изменился незначительно. Он все еще имеет форму овала, в который вписана буква М, стилизованная под два расправленных крыла. Однако внешнее кольцо теперь более скруглено по сравнению со старым вариантом. А вот крылья, наоборот, получили выраженный угол и стали менее плавными. К тому же шильдик с этим логотипом стал плоским. Он больше не имеет объема и не выступает над поверхностью кузова.

Именно такой значок можно заметить на концепте элегантного внедорожника Arata, представленного на автосалоне в Пекине в апреле. Эксперты предполагают, что обновленный логотип может быть эксклюзивным для Китая, где Mazda имеет совместное предприятие с китайским автопроизводителем Changan.

Тем не менее, издание подчеркнуло, что от японского концерна ожидают глобального ребрендинга, ключевым элементом которого станет изменение логотипа. Нынешний логотип Mazda существует с 1997 года, когда бренд отошел от стиля девяностых, в котором круг находился внутри овала.

Обозреватель По материалам:

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