Майнинг Bitcoin наносит ущерб климату на $3,7 млрд в год – исследование — Finance.ua

Майнинг Bitcoin наносит ущерб климату на $3,7 млрд в год – исследование Сегодня 04:48 — Финтех и Карты

Майнинг Bitcoin наносит ущерб климату на $3,7 млрд в год – исследование

Общая сумма убытков окружающей среде от добычи Bitcoin в 2021 году оценивается в $3,7 млрд. Каждая добытая монета в прошлом году привела к ущербу экологии на $11 315.

Об этом пишет Dev.ua со ссылкой на исследование Scientific Reports.

Согласно данным, климатический ущерб от добычи Bitcoin в 2016-2021 гг. составил 35% от его рыночной стоимости. То есть 35 центов с каждого доллара стоимости Bitcoin — это вред климату.

С 2016 по 2021 год выбросы парниковых газов в эквиваленте CO2 для Bitcoin выросли с менее тонны на монету до 113 тонн на монету. Кроме того, климатический вред от майнинга в 2020-2021 гг. оценивается в 58% от рыночной стоимости криптовалюты. Так, например, добыча в 2020-м поглотила больше энергии, чем целые страны — Австрия или Португалия в том же году.

Если сравнивать с другими отраслями, то ущерб от Bitcoin лишь несколько меньше, чем от природного газа, у которого 46 центов за доллар стоимости, и производства бензина из сырой нефти — 41 цент за доллар стоимости.

По подсчетам, более 60% майнинга Bitcoin питается от ископаемого топлива, такого как уголь и природный газ. И если перевести Bitcoin на возобновляемые источники, все равно индустрия растет вместе с вредом климату.

Переход на PoS-майнинг, не требующий использования дорогого оборудования, мог бы стать вариантом, говорят аналитики. Недавно это сделал Ethereum, что должно уменьшить потребности платформы в энергии на 99%.

Но для обычных майнеров это значит замену оборудования, то есть дополнительные средства. Маловероятно, что Bitcoin совершит такой переход, поскольку майнеры инвестировали в свою систему слишком много денег. Сейчас Bitcoin занимает 41% мировой доли рынка криптовалют.

УБР По материалам:

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