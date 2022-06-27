Mastercard: 95% жителей Латинской Америки планируют использовать криптовалюты — Finance.ua
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Mastercard: 95% жителей Латинской Америки планируют использовать криптовалюты

Финтех и Карты
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Mastercard: 95% жителей Латинской Америки планируют использовать криптовалюты
Mastercard: 95% жителей Латинской Америки планируют использовать криптовалюты
Начавшаяся во время пандемии революция цифровых платежей стимулирует интерес и их использование в Латинской Америке, поскольку 51% потребителей в регионе совершили как минимум одну транзакцию с криптовалютой.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Mastercard.
Латиноамериканцы все чаще обращаются к технологиям для проведения своих финансовых транзакций, и ожидается, что эта тенденция будет расти: подавляющее большинство (95%) планируют использовать цифровой способ оплаты в следующем году.
— Уолтер Пимента, исполнительный вице-президент по продуктам и инжинирингу Mastercard в Латинской Америке и Карибском бассейне

Большинство потребителей в регионе (82% респондентов) заявили, что хотели бы, чтобы функции, связанные с криптовалютой, были доступны непосредственно в их нынешнем финансовом учреждении.

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Опрос также показал, что потребители чувствовали бы себя более уверенно, инвестируя (69%) и осуществляя/получая платежи (67%) в криптовалютах, если бы они были выпущены или обеспечены резервными фондами.
Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

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По материалам:
noworries
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