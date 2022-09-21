Маска с датчиком позволит за 10 минут определить вирусы гриппа и COVID-19 — Finance.ua
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Маска с датчиком позволит за 10 минут определить вирусы гриппа и COVID-19

Технологии&Авто
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Уникальное устройство создали исследователи Шанхайского университета Тунцзи (Китай), пишет medpravda.ua.
Маска с датчиком позволит за 10 минут определить вирусы гриппа и COVID-19
Биоэлектронная маска способна выявить распространенные респираторные вирусы, включая грипп и коронавирус, в воздухе или аэрозолях.
"Предыдущие исследования показали, что ношение маски может снизить риск распространения и заражения болезнью. Мы хотели создать такую, которая может выявить наличие вирусов в воздухе и предупредить об этом владельца,
говорит руководитель исследования Инь Фан, передает информационный портал ANSA.

Ученые протестировали маску в закрытой камере, распылив на нее вирусный поверхностный белок, содержащий жидкость на уровне следов и аэрозолей. Датчик распознал 0,3 микролитра жидкости, содержащей вирусные белки. Это примерно в 70-560 раз меньше объема жидкости, образующейся при чихании, и гораздо меньше объема, полученного при кашле или разговоре.
Исследователи разработали небольшой датчик с аптамерами, являющимися типом синтетической молекулы. Она может идентифицировать белки, которые уникальны для патогенов, таких как антитела. Как только аптамеры связываются с целевыми белками в воздухе, устройство усиливает сигнал и предупреждает тех, кто носит их, через телефоны.
«Наша маска будет очень хорошо работать в помещениях с плохой вентиляцией, таких как лифты или закрытые помещения, где высок риск заражения», — добавляет эксперт.
В будущем, если появятся новые респираторные вирусы, конструкция датчика может быть обновлена ​​для обнаружения новых патогенов. Ученые также надеются сократить время обнаружения и повысить чувствительность датчика.
По материалам:
Finance.ua
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