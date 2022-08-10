Маск продал акций Tesla почти на 7 миллиардов долларов — Finance.ua

Маск продал акций Tesla почти на 7 миллиардов долларов Сегодня 12:23 — Фондовый рынок

Маск продал акций Tesla почти на 7 миллиардов долларов

Миллиардер Илон Маск продал акций Tesla на сумму почти 7 миллиардов долларов на неопределенности по поводу судьбы его соглашения о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные раскрытия соглашений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Отмечается, что Маск, исполнительный директор и крупнейший акционер Tesla, продал около 7,9 млн акций между пятницей и вторником, у него осталось 15% акций компании.

Ни Tesla, ни Маск не ответили на запрос о комментарии.

Несколько месяцев назад Маск заявлял, что не намерен дополнительно продавать акции компании.

Сам миллиардер ответил своим подписчикам в Twitter, что хочет предотвратить экстренные продажи акций, если он будет вынужден завершить поглощение социальной сети, от которой он отказался в июле.

Он также сказал, что будет выкупать акции Tesla, если покупка Twitter не состоится.

Економічна Правда По материалам:

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