Маск продал акций Tesla почти на 7 миллиардов долларов — Finance.ua

Маск продал акций Tesla почти на 7 миллиардов долларов
Миллиардер Илон Маск продал акций Tesla на сумму почти 7 миллиардов долларов на неопределенности по поводу судьбы его соглашения о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные раскрытия соглашений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Отмечается, что Маск, исполнительный директор и крупнейший акционер Tesla, продал около 7,9 млн акций между пятницей и вторником, у него осталось 15% акций компании.
Ни Tesla, ни Маск не ответили на запрос о комментарии.
Несколько месяцев назад Маск заявлял, что не намерен дополнительно продавать акции компании.
Сам миллиардер ответил своим подписчикам в Twitter, что хочет предотвратить экстренные продажи акций, если он будет вынужден завершить поглощение социальной сети, от которой он отказался в июле.
Он также сказал, что будет выкупать акции Tesla, если покупка Twitter не состоится.
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