Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter — Finance.ua

Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter

Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter

Илон Маск, «основываясь на поведении Twitter», считает, что компания нарушает его права на информацию в соответствии с соглашением, называя это существенным нарушением.

«Господин Маск не должен объяснять причину запроса данных, как не должен и подчиняться тем условиям, которые компания пытается навязать. [...] Сейчас Маск считает, что Twitter отказывается выполнять свои обязательства, оговоренные в соглашении о покупке», — написал Ринглер, юрист бизнесмена.

В середине мая Маск заявил о временном прекращении сделки и сообщил, что не готов завершать ее, пока компания не докажет, что доля фейковых аккаунтов на платформе не превышает 5%. Сотрудники Twitter при этом утверждали, что сделка продвигается по плану, а о ее прекращении говорить нельзя.

Напомним, 25 апреля Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в частности, Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla.

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