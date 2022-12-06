Маркетплейс АЛЛО предлагает кредитный лимит и новые сервисы продавцам — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Маркетплейс АЛЛО предлагает кредитный лимит и новые сервисы продавцам Сегодня 12:10 — Кредит&Депозит

Маркетплейс АЛЛО предлагает кредитный лимит и новые сервисы продавцам

Национальный маркетплейс АЛЛО улучшает условия работы продавцов — предпринимателей малого и среднего бизнеса — которые продают товары на allo.ua, и совершенствует существующие, а также предлагает новые сервисы. Маркетплейс вводит кредитный лимит на авансовый платеж, расширяет возможность доставки и добавляет новые разделы и функции в личном кабинете партнера. Обновления пригодятся тысячам пользователей, которые уже продают импортные и товары собственного производства на маркетплейсе АЛЛО, с сентября количество партнеров стало расти, поскольку украинский ритейл бизнес ищет новые выходы к потребителям.

Новые сервисы для продавцов: кредитный лимит и доставка Укрпочтой

Маркетплейс АЛЛО вводит кредитный лимит для продавцов, у которых высокий уровень реализации заказов. Это возможность продолжать работу и продавать товары в течение 72 часов с момента, когда обнулился баланс в личном кабинете. Сейчас бывает сложно пополнить баланс из-за занятости, воздушных тревог или отключения электроэнергии. Благодаря кредитному лимиту партнер сможет до трех суток продолжать работу: карточки товара не будут отключены. Пополнить баланс мерчант может любым удобным способом — через терминал, систему LiqPay или «Приват24».

Также партнеры АЛЛО теперь могут доставлять товары своим клиентам Укрпочтой. Если ранее доставка осуществлялась Новой Почтой, то сейчас продавцы выбирают, каким логистическим оператором доставлять заказанные на allo.ua товары. Укрпочтой клиентам доставляются товары с оплатой наложенным платежом, о чем делается соответствующая пометка через личный кабинет на карточке товара.

Новые опции в личном кабинете продавца

Для удобства работы продавцов маркетплейс осенью усовершенствовал несколько функций личного кабинета, в котором работают партнеры:

1. Оптимизировано время обновления параметра «цена/наличие»: теперь обновление происходит каждый час. Если партнер загрузил цены на товары, например, через XML-файл и у него есть ошибка в цене на один или несколько товаров, он получит сообщение о причине ошибки. Это полезный функционал для тех, кто продает много товаров в разных категориях, на часть из которых, например, установлена акционная цена.

2. Введен автоматический трекинг товаров, которые были отправлены покупателям Укрпочтой. Трекинг посылок с товарами, которые партнеры отправляют Новой почтой, уже интегрирован в личный кабинет продавца.

3. Добавлен новый блок «Уведомления» в основное меню. Теперь партнеры будут получать всю информацию в одном разделе и не пропустят сообщения от АЛЛО — о запуске маркетплейсом промо акций или другую полезную информацию, которая поможет продавцам работать эффективнее на АЛЛО.

«Маркетплейс АЛЛО максимально поддерживает партнеров и постоянно совершенствует свои сервисы. Более гибкие условия оплаты, возможность выбора логистики, трекинг отправки заказов, оповещение — все это сделает работу мерчантов еще более удобной и быстрой. И это далеко не последние изменения, которые произойдут с маркетплейсом и кабинетом партнера. В январе 2023 года мы готовим редизайн личного кабинета и функционала некоторых разделов», — отмечает Наталья Панкратова, операционный директор ГК «АЛЛО» и руководительница маркетплейса allo.ua.

Кроме новых обновлений, национальный маркетплейс АЛЛО развивает комьюнити партнеров: в октябре был запущен официальный Telegram-канал для продавцов. В Telegram-канале публикуются новости маркетплейса, актуальная и важная информация, правила работы и полезные советы, тут продавцы могут задавать и обсуждать свои вопросы и обмениваться опытом.

Справка

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

allo.ua — тицяй що хочеш!

Алло По материалам:

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