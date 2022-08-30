Марк Цукерберг подтвердил выход новой гарнитуры VR Meta в октябре — Finance.ua
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Марк Цукерберг подтвердил выход новой гарнитуры VR Meta в октябре

Технологии&Авто
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Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подтвердил, что следующая гарнитура виртуальной реальности Meta появится в октябре. Цукерберг рассказал об этом на подкасте Джо Рогана в Spotify. Устройство под кодовым названием Project Cambria, скорее всего, будет запущено во время ежегодного мероприятия компании Connect.
«У следующего устройства, которое выйдет в октябре, есть несколько важных функций», — сказал Цукерберг, обсуждая виртуальную реальность в начале подкаста.
Марк Цукерберг подтвердил выход новой гарнитуры VR Meta в октябре
Он описал новые социальные настройки, которые будут доступны благодаря отслеживанию взгляда и лица.
«Будет возможен своего рода визуальный контакт в виртуальной реальности», — сказал Цукерберг. «Лицо отслеживается таким образом, чтобы ваш аватар не был неподвижным. Если вы улыбаетесь, хмуритесь, сердитесь, или ваше лицо принимает любое другое выражение, это будет транслироваться в режиме реального времени на ваш аватар».
Эти слова согласуются с тем, что ранее было известно о Project Cambria. По предварительной информации, гарнитура будет иметь дисплей с высоким разрешением, внутренние датчики для отслеживания взгляда и погружать носителя в сложную сквозную дополненную реальность. Как сообщил Bloomberg в прошлом месяце, код, проникший в сеть, предусматривает название устройства Meta Quest Pro.
По материалам:
ITC.ua
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