Малообеспеченным семьям будут предоставлять беспроцентные кредиты на собственное дело — Finance.ua

Малообеспеченным семьям будут предоставлять беспроцентные кредиты на собственное дело Сегодня 17:43 — Кредит&Депозит

Малообеспеченным семьям будут предоставлять беспроцентные кредиты на собственное дело

Украинцы из малообеспеченных неработающих семей смогут получить беспроцентный кредит на развитие собственного дела.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, соответствующую программу «Рука помощи» возобновили.

«Министерство соцполитики перезапускает программу „Рука помощи“, которая направлена на помощь малоимущим лицам в открытии собственного дела. Программа была разработана совместно с Всемирным банком, в 2016-2018 гг. она была пропилотирована во Львовской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черниговской областях и зарекомендовала себя как успешный социальный проект. За этот период 237 предпринимателей смогли завести собственное дело», — сказано в сообщении.

В настоящее время, временно свернутая с началом полномасштабной войны, программа «Рука помощи» возобновлена. На реализацию программы государством выделено 9,6 млн грн.

Суть программы

Программа дает возможность неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченной семьи получить единовременное беспроцентное возвратное пособие в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса

Финансовая помощь предоставляется на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.

Условия

Человек может получить беспроцентный кредит от государства сроком на 3 года для возбуждения собственного дела

Условия возврата пособия:

или по истечении трехлетнего срока с даты его получения одной суммой (в течение 30 календарных дней);

или досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.

Сумма финансовой помощи, которая подлежит возврату, уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

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Финансовая помощь не возвращается, если предпринимателем:

уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму предоставленного пособия;

в первый год с даты получения пособия трудоустроено по направлению центра занятости не менее 2-х человек из малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года.

Как воспользоваться программой

Для получения такого пособия человек, желающий начать предпринимательскую деятельность, должен обратиться в ближайший Центр занятости.

Там подать в созданную при Центре занятости Комиссию по предоставлению помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;

справку о несудимости.

В состав Комиссии включаются представители центра занятости, представители органов социальной защиты населения, органов местного самоуправления, территориальных органов ГНС, организаций (объединений) работодателей и профсоюзов (по согласию).

Комиссия рассматривает документы и после заседания направляет претенденту на финансовую помощь письменное уведомление о принятом решении.

Если решение положительное, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления.

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