От 700 тыс. до 3 млн грн: кто может получить грант в "Дія" — Finance.ua
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От 700 тыс. до 3 млн грн: кто может получить грант в "Дія"

Личные финансы
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Украинский культурный фонд начал конкурс на грантовую программу «Культура. Регионы», в рамках которой участники могут получить финансовую помощь на реализацию собственных культурных проектов по развитию регионов Украины.
Об этом сообщила business.diia.gov.ua.

Программа состоит из двух ЛОТов:

  • ЛОТ 1. Локальная культура. Инструкция по ссылке.
  • ЛОТ 2. Культура коренных народов и уникальные этнические культуры Приазовья и Причерноморья. Инструкция по ссылке

Для кого:

  • заявителем ЛОТов может быть юридическое лицо всех форм собственности;
  • физическое лицо-предприниматель, зарегистрированное на территории Украины в соответствии с действующим законодательством не менее чем за один год на дату начала конкурсного отбора и имеющее соответствующий опыт деятельности в сфере культуры.

Сумма гранта:

  • ЛОТ № 1: минимальная сумма — 300 000 грн, максимальная сумма — 1 000 000 грн;
  • ЛОТ № 2: минимальная сумма — 700 000 грн, максимальная сумма — 3 000 000 грн.

Какие проекты можно реализовать:

  • ЛОТ № 1: художественная выставка (оффлайн или онлайн), экспозиция/реэкспозиция, экскурсия/виртуальная экскурсия, культурно-познавательный маршрут, арт-объект, муралы/граффити, спектакль, креативное пространство/экспериментальная лаборатория, 3D-модель, мультимедийная голограмма, цифровой архив/каталог/коллекция.
  • ЛОТ № 2: культурно-художественный проект (пакет инициатив). В рамках проекта могут быть реализованы культурно-художественные продукты с привлечением различных сфер культуры и креативных индустрий, выбранные по усмотрению заявителя, содержащие не менее трех составляющих из перечня: проекты по сохранению культурного наследия, перформативный проект, видеоконтент, аудиоконтент, выставочный проект, резиденция, информационная кампания, образовательная программа, исследовательская программа (аналитический отчет).

Как принять участие?

Для того чтобы принять участие в программе, участнику необходимо:
  1. Внимательно ознакомиться с инструкциями к конкурсу, где указан календарь и процедура отбора заявок, а также ответы на все возможные вопросы.
  2. Зарегистрироваться на сайте УКФ как заявитель.
  3. Выбрать программу «Культура. Регионы» и ЛОТ, заполнить анкету и подписать ЭЦП. Ознакомиться с дополнительной пошаговой инструкцией подачи заявки можно по ссылке.
Конечный срок подачи — 6 марта 2023 года.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

По материалам:
Finance.ua
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