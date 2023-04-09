Маленькие экраны в смартфонах никому не нужны — статистика Сегодня 07:46 — Личные финансы

Apple пыталась вернуть на рынок смартфоны с маленьким экраном в сериях iPhone 12 и iPhone 13. Однако продажи iPhone 12 mini и iPhone 13 mini были очень низкими — большинство пользователей предпочитают большие экраны.

В серии iPhone 14 компания заменила mini-модель на Plus. По данным DSCC, iPhone 14 Plus показывает самые маленькие продажи среди всей серии iPhone 14, но даже в этом случае они на 59% выше, чем у iPhone 13 mini.

В то же время другие бренды также отказываются от смартфонов с маленьким экраном. Например, самый маленький смартфон Xiaomi 13 имеет экран диагональю 6,36 дюйма. По-видимому, компания считает, что потребителей просто не заинтересуют более компактные смартфоны.

itechua По материалам:

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