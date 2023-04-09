Маленькие экраны в смартфонах никому не нужны — статистика — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маленькие экраны в смартфонах никому не нужны — статистика

Личные финансы
0
Apple пыталась вернуть на рынок смартфоны с маленьким экраном в сериях iPhone 12 и iPhone 13. Однако продажи iPhone 12 mini и iPhone 13 mini были очень низкими — большинство пользователей предпочитают большие экраны.
Маленькие экраны в смартфонах никому не нужны — статистика
В серии iPhone 14 компания заменила mini-модель на Plus. По данным DSCC, iPhone 14 Plus показывает самые маленькие продажи среди всей серии iPhone 14, но даже в этом случае они на 59% выше, чем у iPhone 13 mini.
В то же время другие бренды также отказываются от смартфонов с маленьким экраном. Например, самый маленький смартфон Xiaomi 13 имеет экран диагональю 6,36 дюйма. По-видимому, компания считает, что потребителей просто не заинтересуют более компактные смартфоны.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.