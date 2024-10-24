Малая приватизация принесла почти 10 млрд грн: где больше всего — Finance.ua

Малая приватизация принесла почти 10 млрд грн: где больше всего Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Малая приватизация принесла почти 10 млрд грн: где больше всего

За два года с момента возобновления малой приватизации Фонд государственного имущества Украины провел 839 успешных онлайн-аукционов в системе «Прозорро.Продажи». Это обеспечило 6,65 млрд грн прямых поступлений в государственный бюджет. С учетом уплаченного НДС в 1,2 млрд грн и обязательств новых владельцев по погашению долгов приватизированных предприятий на сумму 1,73 млрд грн, общий экономический эффект от малой приватизации государственного имущества достиг 9,58 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

«Возобновление приватизации во время полномасштабной войны — важный шаг, который уже приносит результаты. Благодаря прозрачным аукционам государственные предприятия переходят в руки новых владельцев, которые инвестируют в их развитие, создают рабочие места и платят налоги. Например, продажа 99 имущественных комплексов госпредприятий принесла почти 4 миллиарда гривен. Это не просто поступления в бюджет, это толчок для развития экономики и создания новых возможностей для украинцев», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

За это время к аукционам присоединились 2857 уникальных участников, из которых 16% участвовали более чем в одном аукционе. В среднем каждый рабочий день проходило 1,6 успешных аукционов, а средняя конкуренция на них составила 4,73 участника. Стартовая цена объектов в ходе торгов росла в среднем в 2,53 раза.

Больше всего средств в бюджет (3,79 млрд грн, или 57% от общих поступлений) принесла продажа 99 единых имущественных комплексов государственных предприятий. Среди объектов, нашедших новых владельцев, — промышленная и административная недвижимость, складские комплексы, гостиницы и транспортные средства.

Больше всего аукционов по малой приватизации проведено:

во Львовской (100),

Ровенской (75)

и Винницкой (63) областях.

В то же время лидерами по поступлениям в бюджет стали:

Киев (свыше 1,69 млрд грн),

Львовская область (более 1,17 млрд грн)

Одесская область (более 615 млн грн).

Расширение географии приватизации на деоккупированные территории в конце 2023 года стимулировало активность инвесторов в Черниговской, Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях. Так, в Харькове после двухлетней паузы, в августе 2024 года было проведено два аукциона, которые принесли 75,05 млн грн в государственный бюджет.

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