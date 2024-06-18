МАГАТЭ поддерживало Иран в ядерных исследованиях — Bild Сегодня 06:09

Международное агентство по атомной энергии на протяжении многих лет поддерживало исследователей в сфере ядерной энергетики из Ирана и отправляло их на обучение в россию.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на конфиденциальные материалы ядерной программы Ирана.

В частности, отмечается, что МАГАТЭ, входящее в систему ООН, заявляло, что Иран расширил свою ядерную программу. Однако именно МАГАТЭ годами оказывало поддержку иранским исследователям и отправляло их на обучение в россию. Кроме того, агентство даже оказывало финансовую поддержку в этой области.

Согласно документам, оказавшимся в Bild, МАГАТЭ сотрудничало с Джавадом Карими-Сабетом, который находится в санкционном списке США с 2020 года и считается одним из «вдохновителей» разработки иранской атомной бомбы.

Согласно внутренней электронной переписке, МАГАТЭ заплатило Карими, а поскольку из-за санкций банковский перевод был невозможен, ученому выплатили деньги наличными.

Также отмечается, что после того, как в 2018 году американцы вышли из ядерного соглашения с Ираном и ужесточили санкции против Тегерана, Иран прекратил соблюдать правила и ограничил внешний контроль. А МАГАТЭ в свою очередь запустило программы финансирования иранской ядерной науки.

В конце 2019 года МАГАТЭ сформулировало цель проекта IRA2018001 в консультации с иранцами: «Деятельность будет направлена ​​на повышение квалификации и знаний ученых и улучшение аппаратной и программной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению работы и использования исследовательских реакторов», — говорится в сообщении.

Исследовательские реакторы считаются потенциальным источником плутония. Для создания ядерной бомбы требуется либо обогащенный на 90% уран, либо плутоний.

Кроме того, отмечают, что МАГАТЭ финансировало многие программы обучения ученых из Тегерана в россии: согласно имеющимся данным, отобранные эксперты иногда неделями находились там «под крылом» российского «Росатома».

«Программа технического сотрудничества МАГАТЭ поддерживает государства-члены в развитии и управлении ядерными знаниями», — подтвердил факт обучения в рф представитель МАГАТЭ.

В издании отмечают, что организация должна была позаботиться о том, чтобы иранцы не получили никаких знаний о ядерном оружии во время обучения.

Економічна Правда По материалам:

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