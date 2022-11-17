МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС

Энергетика
18
Две украинские атомные электростанции — Хмельницкая (ХАЭС) и Ровенская (РАЭС) — пострадали от массированного обстрела россиян 15 ноября.
Об этом сообщил Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.
Это было очень тревожное развитие событий. Это свидетельствует о потенциальных рисках для ядерной безопасности, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны, а не только Запорожская атомная электростанция... ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью в Украине может внезапно ухудшиться, увеличивая риск ядерной аварии!" — сказал он.
МАГАТЭ на основе полученной от украинских властей информации сообщила, что ХАЭС из-за военных действий (массированных вражеских обстрелов. — Ред.) потеряла полный доступ к электросети.
Это вынудило электростанцию временно перейти на резервное питание от дизель-генераторов.
В этот период два реактора станции были остановлены, прекратив поставки электроэнергии домохозяйствам, заводам и другим объектам.
Электроснабжение станции было восстановлено более чем через 9 часов.
РАЭС из-за обстрелов потеряла связь с одной из линий электропередач напряжением 750 кВ.
В результате станция снизила мощность, а один из ее четырех энергоблоков был автоматически отключен.
Возобновить поставки электроэнергии РАЭС в украинскую сеть удалось в 04:00 16 ноября.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.