Люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны, — исследование Сегодня 02:50 — Личные финансы

Люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны, — исследование

Аналитическая фирма Counterpoint Research провела анализ мирового рынка мобильных устройств и пришла к интересным выводам. Как выяснилось, все больше людей покупают смартфоны премиум-класса, чем раньше.

С 2020 года доля премиальных устройств ($600 и выше) выросла с 15% до 25% в 2024 году. Apple остается лидером этого сегмента, заняв 66% рынка. Это лишнее подтверждение того, что если у пользователя есть готовность потратиться на смартфон, он с большой долей вероятности купит iPhone, говорится в отчете

Есть в списке лидеров и другие бренды. Корейский Samsung занимает более 18% рынка премиальных устройств. Это не удивительно, ведь именно эта компания упоминается сразу, когда мы говорим о флагманах на Android. Следом идут Huawei, Xiaomi и Google.

Если рассмотреть премиальный ценовой сегмент подробнее, то доля телефонов стоимостью от $1 тыс. впервые выросло более чем на 40%, ведь все больше людей хотели покупать топовые версии устройств. Apple и здесь лидирует, при этом средняя цена iPhone впервые превысила $900.

Существует несколько причин, по которым премиальные смартфоны находят новых покупателей, несмотря на опустошающие карманы ценники. Те, кто в целом ищет лучший пользовательский опыт, выбирают высококлассные фичи, такие как мощные процессоры, продвинутые камеры, качественные дисплеи и функции ИИ.

Производители смартфонов пытаются оправдать высокие цены, предлагая многолетнюю поддержку программного обеспечения и надежное оборудование, чтобы гарантировать долговечность продукции. К примеру, Samsung и Google начали предлагать до семи лет поддержки Android для серии Pixel и флагманских устройств Galaxy, даже превзойдя пятилетнюю поддержку iPhone от Apple.

Вся первая десятка самых продаваемых смартфонов в 2024 году состоит из Apple iPhone и Samsung Galaxy, говорится в отчете Counterpoint Research. На вершине рейтинга расположился базовый iPhone 15, а наиболее покупаемый Android-смартфон — Galaxy A15 5G.

УНІАН По материалам:

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