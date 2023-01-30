LVMH увеличил чистую прибыль в 2022 году — Finance.ua

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LVMH увеличил чистую прибыль в 2022 году

Фондовый рынок
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LVMH увеличил чистую прибыль в 2022 году
LVMH увеличил чистую прибыль в 2022 году
Крупнейший мировой производитель люксовых товаров LVMH увеличил чистую прибыль в 2022 году на 17%, выручку — на 23% благодаря сильным показателям брендов Louis Vuitton и Dior.
Согласно пресс-релизу компании, годовая чистая прибыль составила 14 млрд евро по сравнению с 12 млрд евро годом ранее.
Прибыль от продолжающихся операций выросла на 23% — до 21 млрд евро.
Выручка LVMH в прошлом году достигла 79,1 млрд евро, увеличившись с 64,2 млрд евро годом ранее.
Существенный рост спроса был отмечен в Европе, США и Японии, в частности, благодаря возобновлению международного туризма. В Азии продажи компании были стабильными, поскольку в Китае в течение основной части в прошлом году действовали карантинные ограничения.
Органический рост выручки (без учета изменения курсов валют и купли/продажи бизнеса) составил 17%, причем во всех бизнес-сегментах он превысил 10%.
Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи в 2022 году увеличилась на 25% до 38,65 млрд евро. Органический рост составил 20%. Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) повысился на 26%, составив 14,85 млрд евро (органический рост — 17%).
Продажа часов и украшений увеличилась на 18% (+12% в органическом выражении) и составляет 10,58 млрд евро. Выручка в сегменте парфюмерии и косметики повысилась на 17%, составив 7,7 млрд евро (органический рост — 10%). Реализация алкогольных напитков увеличилась на 19%, составив 7,1 млрд евро (органический подъем — 11%).
Компания повысила размер годовых дивидендов на 20% до 12 евро на акцию. Бумаги LVMH подорожали на 15,5% за последние 12 месяцев.
По материалам:
ua.news
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