Lufthansa объяснила отмену рейсов в Киев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Lufthansa объяснила отмену рейсов в Киев

Вчера 10:11Фондовый рынок
2142
Немецкая авиакомпания Lufthansa объяснила приостановку всех рейсов в столицу Украины с 21 по 28 февраля ситуацией с коронавирусом.
Как сообщает «Европейская правда», такие объяснения от авиаперевозчика получил специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев, о чем рассказал на своей Facebook-странице.
Макеев рассказал, что сегодня утром пассажиры Lufthansa, чьи рейсы были отменены, получили сообщение, в котором утверждается, что рейсы отменены из-за ситуации с коронавирусом.
«Из-за актуальной ситуации с коронавирусом мы должны были внести изменения в наши графики полетов, что напрямую повлияло на ваше бронирование», — говорилось в сообщении компании пассажирам.
За дальнейшей информацией в авиакомпании посоветовали звонить по горячему номеру в России, отметил Макеев.
«Оператор колцентра на вопрос о причинах отмены рейса ответила, как мне показалось, либо искренне, либо четко по инструкции: „Нам ничего не говорят“. Так ответственный бизнес не делает. Клиенты должны знать реальные причины. И держать клиентов за дураков — это серьезная угроза имиджа», — написал дипломат на своей Facebook-странице.
Как сообщалось, Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. Многочисленные пассажиры получили сообщение об отмене рейсов.
Также стало известно об инциденте, когда самолет Lufthansa не вылетел в Украину из-за страха экипажа перед возможным развитием войны.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.