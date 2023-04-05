Лучший СЕО микрофинансовой организации: кто стал победителем на FinAwards-2023 — Finance.ua
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Лучший СЕО микрофинансовой организации: кто стал победителем на FinAwards-2023

Кредит&Депозит
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В Киеве 31 марта состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Основатели премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
Во время церемонии избрали и лучшего СЕО микрофинансовой организации. За это звание боролись 8 представителей разных МФО.
Как выбирали? В номинации принимали участие топ-менеджеры финансовых компаний (это может быть как управляющий собственным бизнесом, так и наемный руководитель. — Ред.) микрофинансовых компаний, под руководством которых в 2022 году компания достигла значительных качественных показателей развития. Например, увеличение доли рынка, хорошие финансовые показатели, внедрение инновационных технологий, вывод компании на новые рынки и т.д.
Победителем в номинации стал Владислав Билан, директор компании MyCredit.
«Я считаю, что это заслуга всей команды, в которой я выступаю дирижером и делаю так, что некоторые инструменты звучат максимально правильно в определенный промежуток времени. Я себя называю художественным руководителем», — отметил победитель в комментарии Finance.ua.
Счастливый победитель Владислав Билан, директор компании MyCredit, с&nbsp;наградой на&nbsp;FinAwards-2023
Счастливый победитель Владислав Билан, директор компании MyCredit, с наградой на FinAwards-2023
"Если же говорить о клиентах — они сейчас стали более ответственными. Раньше была определенная категория людей, которые брали заем на развлечения. Сейчас у большинства уменьшились ожидания и им не до развлечений — они берут небольшие суммы и лучше их возвращают.
Сейчас перед нами стоят серьезные вызовы, возможно, со стороны будущего регулирования от Нацбанка. Поэтому мы, как большинство компаний на рынке, хотим начать диалог с регулятором на компромиссных условиях, чтобы и пользователям было комфортно, и нам", — поделился планами Владислав Билан.
По материалам:
Finance.ua
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