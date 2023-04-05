Лучший депозит: кто получил пальму первенства на FinAwards-2023 — Finance.ua
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Лучший депозит: кто получил пальму первенства на FinAwards-2023

Кредит&Депозит
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Лучший депозит: кто получил пальму первенства на FinAwards-2023
Лучший депозит: кто получил пальму первенства на FinAwards-2023
В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards. Учредители премии — сайты Finance.ua и Минфин.
Одна из самых значимых номинаций — лучший депозит. В номинации были представлены банковские вклады в гривне, сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения, не являющиеся акционным предложением.
В целом за первенство боролись 27 банковских предложений. Тройка победителей конкурса следующая:
  • «бронза» досталась депозиту «Максимум» от Юнекс Банка;
  • «серебро» получил депозит «Свободная Земля» от Банка Львов;
  • «золото» и отметку «Минфин рекомендует» забрал Банк Глобус с депозитом «Накопительный».
Кстати, если оформить депозит «Накопительный» от Банка Глобус на сайте Finance.ua, можно получить бонус 1% годовых к вашему вкладу.
Директор департамента розничного бизнеса Банка Глобус Дмитрий Замотаев с&nbsp;наградой и&nbsp;руководитель медиа-бизнеса Treeum Надежда Квитка
Директор департамента розничного бизнеса Банка Глобус Дмитрий Замотаев с наградой и руководитель медиа-бизнеса Treeum Надежда Квитка
"Залогом успеха депозитных продуктов является максимальная простота условий и процедуры их оформления. Именно в этом направлении банк продолжает постоянно развивать и дорабатывать собственные депозитные продукты. Так, в прошлом году банк реализовал возможность полностью дистанционного оформления любого депозита в мобильном приложении GlobusPlus.
Также, ввиду сложных времен и вынужденной миграции населения, банк разрешил клиентам-владельцам депозитов снимать бесплатно средства в любом банке Украины, взяв все сопутствующие расходы на себя", — рассказали Finance.ua в Банке Глобус.

О банке

Банк Глобус — универсальный банк, предоставляющий услуги малому и среднему бизнесу и физическим лицам. На отечественном рынке банк работает с 2007 года.
По размеру активов банк занимает 28-е место. Основные акционеры банка — Сильнягина Елена Анатольевна и Полковский Дмитрий Эдуардович. В декабре 2022 года Минцифры подключило Банк Глобус и еще четыре банка к программе «єОселя».

О премии FinAwards

Порталы Finance.ua и Минфин ежегодно проводят церемонию награждения с 2018 года. Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг. Участники конкурса могут получить независимую экспертную оценку своей работы.
В военных условиях церемония награждения уже проходит второй год подряд. В этом году организаторы сменили цвет награды с привычного золота на стальной, что символизирует мощь и устойчивость банковского и финансового секторов.
По материалам:
Finance.ua
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