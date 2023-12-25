Лучшие страны Европы для трудоустройства украинцев — Finance.ua

Лучшие страны Европы для трудоустройства украинцев Сегодня 08:00 — Личные финансы

Лучшие страны Европы для трудоустройства украинцев

Европа сегодня открыто принимает беженцев из Украины, предоставляя им право на медицину, образование, проживание и работу. Среди лидеров по размещению беженцев — Польша, Германия и Чехия.

Но это не значит, что именно в этих странах самые лучшие условия для жизни и трудоустройства. Так какие страны являются лучшим выбором в 2024 году?

Каждый год под наблюдением Sustainable Development Solutions Network составляется международный рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report

В него входит 150 стран. При составлении списка учитываются следующие факторы:

• Социальная поддержка.

• ВВП на душу населения.

• Свобода выбора.

• Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (Healthy Life Expectancy).

• Наличие/отсутствие коррупции.

Какие страны Европы занимают самые высокие строчки, где лучшие зарплаты, условия труда и самая низкая конкуренция за рабочее место — рассказываем далее в статье.

ТОП стран проживания в Европе в 2024 году.

1 место — Финляндия

Эта страна уже 10 лет занимает лидирующие позиции в рейтинге World Happiness Report. Минимальные зарплаты здесь отличаются в зависимости от отраслей и решения отдельных профсоюзов. В среднем можно заработать минимум от 1800−2000 EUR в месяц.

Рабочий день составляет 8 часов, сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. С 1987 года в Финляндии действует закон о половом равноправии, гарантирующий одинаковый уровень вознаграждения и доступность рабочих мест, как для женщин, так и для мужчин. И хотя Финляндия занимает первое место в рейтинге и предлагает хорошие условия для жизни и работы, страна не популярна среди украинских мигрантов. А это значит, что ее можно смело выбирать, как место для убежища в 2024 году, конкуренция за рабочее место здесь будет меньше.

2 место — Дания

Датское слово hygge описывает состояние, в котором мы чувствуем комфорт, удобство, доброту. По мнению датчан, залог счастья — регулярные встречи с людьми. Уровень минимальной зарплаты здесь не устанавливается, но можно рассчитывать на вознаграждение от 2500 EUR в месяц. В то же время в среднем в Дании можно зарабатывать около 5200 EUR в месяц.

При этом для беженцев, кроме права на работу, здесь бесплатное образование для детей и медицина.

3 место — Нидерланды

В стране очень развита социальная сфера: здравоохранение, помощь семьям, материальная поддержка. Это один из самых главных факторов, благодаря которому Нидерланды занимают почетное 3 место.

Важно то, что страна дружественна к иностранцам, поэтому сюда можно смело ехать, если есть намерение для добросовестной работы. Нидерланды среди лидеров по опубликованным вакансиям на портале поиска работы в Европе europa. jobs, что легко проверить по актуальным публикациям.

Минимальная зарплата здесь установлена ​​в зависимости от возраста и рассчитывается исключительно почасово, чтобы удерживать справедливую оплату труда независимо от рабочих часов в неделю. С 1 января 2024 года это 13,27 EUR для лиц старше 21 года.

4 место — Швеция

Граждан страны отличает высокая степень доверия к власти. В то же время Швеция не является самой популярной среди экономических мигрантов, поэтому здесь есть спрос на разнообразную рабочую силу. Минимальный уровень заработной платы здесь не установлен, но, как правило, предложения на рынке начинаются от 2500−3000 EUR в месяц.

Швеция радушно принимает беженцев.

Подать документы , чтобы получить статус временной защиты, здесь можно в течение 90 дней с момента прибытия.

5 место — Швейцария

Страна считается одной из самых богатых в мире, а потому зарплаты соответствующие. И хотя их минимальный уровень не регулируется, рынок труда здесь очень стабилен. Можно рассчитывать на заработок от 2700−3000 EUR на наименее оплачиваемых должностях.

При этом каждый прибывший из Украины в Швейцарию получит статус защиты S, дающий право проживать в Швейцарии один год. В дальнейшем его можно изменить на статус B, действующий также один год. В то же время для въезда совсем не обязательно иметь визу.

Выбрать одну из стран выше значит значительно увеличить свои шансы найти хорошую работу. Многие работодатели предлагают работу без знания языка. К тому же всегда можно найти вакансии с проживанием, что для многих очень актуально.

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