Лучшие премиальные карты по версии FinAwards-2023 — Finance.ua

Лучшие премиальные карты по версии FinAwards-2023
В Киеве 31 марта прошла шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards. Основатели премии — сайты Finance.ua и Минфин.
Одна из номинаций конкурса — «Лучшая премиальная карта». В ней принимают участие комплексные предложения банков для состоятельных клиентов, с уровнем дохода существенно выше среднего, которые предусматривают выдачу премиальных карт, а также индивидуальное обслуживание и наличие привилегий Lifestyle поддержки: консьерж сервис, сервисы в аэропортах, дисконтные программы сорта luxury и т.д.
За первенство в номинации соревновались 18 карт. Тройка лидеров распределилась следующим образом:
- третье место — пакет Platinum от monobank;
- второе место — пакет Infinite от банка Конкорд;
- первое место — пакет Craft Black от Кредобанка.
«Три месяца назад мы ввели новый премиальный сервис и уже хорошие результаты — более трех тысяч клиентов и почти миллиард гривен остатков на счетах. Сегодня нас оценили выше всех в конкурсе FinAwards благодаря индивидуальному подходу и нестандартным решениям в банковской системе. Craft Banking — это другая культура восприятия клиента и построения взаимоотношений с ним. Благодарю экспертов и жюри конкурса за самую высокую оценку нашего премиального продукта», — говорит первый заместитель председателя правления Кредобанка Войцех Тарасюк.
Новый сервис для премиальных клиентов Craft Banking Кредобанк ввел в конце 2022 года. Как говорят в банке, преимущество этого сервиса — максимальное внимание к деталям и потребностям клиента, комфортное индивидуальное обслуживание без очередей и бесплатное снятие наличных в банкоматах за рубежом.
Всем клиентам Craft Banking доступны услуги Fastline, доступ к бизнес-залам MasterCard и LoungeKey, а также консьерж-сервис MasterCard.
Обслуживание — бесплатное при условии получения дохода не менее 40 тыс. грн в месяц (пакет Craft Black) и 100 тыс. грн в месяц (пакет Craft) или расчетов картой на половину от указанной суммы.
Напомним, в прошлом году «золотым» победителем категории «Лучшая премиальная карта» был monobank с пакетом Platinum.
О банке
Кредобанк был основан во Львове в 1990 году. Национальный банк относит его к системно важным банкам Украины.
Кредобанк входит в финансовую группу PKO Bank Polski — крупнейший финансовый институт Польши и одну из крупнейших финансовых групп Центрально-Восточной Европы.
Крупнейший банк Польши PKO Bank Polski является одним из самых устойчивых банков Европы по результатам стресс-тестов Европейской администрации банковского надзора (июль 2021 года).
О премии FinAwards
Порталы Finance.ua и Минфин ежегодно проводят церемонию награждения с 2018 года. Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг. Участники конкурса могут получить независимую экспертную оценку своей работы.
В военных условиях церемония награждения уже проходит второй год подряд. В этом году организаторы изменили цвет награды с привычного золота на стальной, что символизирует мощь и устойчивость банковского и финансового секторов.
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