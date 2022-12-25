Лучшие 10-летние гибридные авто — Finance.ua
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Лучшие 10-летние гибридные авто

Технологии&Авто
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Эксперты iSeeCars составили рейтинг самых надежных 10-летних гибридов в 2022 году.
Составляя рейтинг лучших гибридных моделей за свои деньги, эксперты портала iSeeCars принимали во внимание не только их стоимость на вторичном рынке, но и цену за каждые последующие 1000 миль (1609 км) пробега. Чтобы определить стоимость каждой тысячи миль, они взяли среднюю цену подержанного 10-летнего автомобиля и разделили ее на оставшийся приблизительный срок его службы.
Так, среди «гибридов» лучшим за свои деньги стал Toyota Prius — при средней стоимости 13 878 долларов его остаточная цена за 1000 миль пробега составляет 107 долларов.
Второе место досталось Toyota Camry Hybrid со средней стоимостью за 10-летний экземпляр в районе 14 360 долларов и ценой за 1000 миль на уровне 123 долларов.
Замкнула топ-3 Hyundai Sonata Hybrid — ее можно купить на «вторичке» за 10 948 долларов, а каждая 1000 миль пробега обойдется владельцу примерно в 147 долларов.
Лучшие 10-летние гибридные автомобили на вторичном рынке по версии iSeeCars:
  1. Toyota Prius
  2. Toyota Camry Hybrid
  3. Hyundai Sonata Hybrid
  4. Kia Optima Hybrid
  5. Ford Fusion Hybrid
  6. Lincoln MKZ Hybrid
  7. Toyota Highlander Hybrid
  8. Lexus RX 450h
  9. Porsche Cayenne
В Украине цены на б/у Toyota Prius стартуют от 4 тысяч долларов.
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По материалам:
mmr.ua
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