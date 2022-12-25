Лучшие 10-летние гибридные авто — Finance.ua

Лучшие 10-летние гибридные авто Сегодня 19:30 — Технологии&Авто

Эксперты iSeeCars составили рейтинг самых надежных 10-летних гибридов в 2022 году.

Составляя рейтинг лучших гибридных моделей за свои деньги, эксперты портала iSeeCars принимали во внимание не только их стоимость на вторичном рынке, но и цену за каждые последующие 1000 миль (1609 км) пробега. Чтобы определить стоимость каждой тысячи миль, они взяли среднюю цену подержанного 10-летнего автомобиля и разделили ее на оставшийся приблизительный срок его службы.

Так, среди «гибридов» лучшим за свои деньги стал Toyota Prius — при средней стоимости 13 878 долларов его остаточная цена за 1000 миль пробега составляет 107 долларов.

Второе место досталось Toyota Camry Hybrid со средней стоимостью за 10-летний экземпляр в районе 14 360 долларов и ценой за 1000 миль на уровне 123 долларов.

Замкнула топ-3 Hyundai Sonata Hybrid — ее можно купить на «вторичке» за 10 948 долларов, а каждая 1000 миль пробега обойдется владельцу примерно в 147 долларов.

Лучшие 10-летние гибридные автомобили на вторичном рынке по версии iSeeCars:

Toyota Prius Toyota Camry Hybrid Hyundai Sonata Hybrid Kia Optima Hybrid Ford Fusion Hybrid Lincoln MKZ Hybrid Toyota Highlander Hybrid Lexus RX 450h Porsche Cayenne

В Украине цены на б/у Toyota Prius стартуют от 4 тысяч долларов.

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