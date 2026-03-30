Лондон. Эти 2 километра генерируют такой же ВВП, как у Украины | «Экономические путешествия с Александром Бондаренко»

На YouTube-канале Finance.ua вышел новый выпуск из серии экономических путешествий, посвященный одному из ключевых финансовых центров мира — Лондону.

Специально для Finance.ua управляющий партнер Bureau of Investment Programs и платформы GreenInvest, экономист, член Европейской Экономической Ассоциации (EEA), Королевского Экономического Общества Великобритании (RES) Александр Бондаренко исследует Лондон как сложную экономическую систему.

Среди интересных фактов, о которых рассказал Бондаренко:

40% населения, которое на сегодняшний момент проживает в Лондоне, не родились в Великобритании. Это город и страна мигрантов;

средняя зарплата в Лондоне — 45−50 000 фунтов до уплаты налогов;



аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит в Лондоне 1800 фунтов. Двухкомнатная будет стоить более 2000 фунтов;



финансовая система Британии на сегодняшний момент составляет около 250 банков. Финансовый район Лондон Сити сам по себе генерирует примерно 110 млрд евро ВВП ежегодно. Этот район генерирует почти столько же ВВП, сколько вся страна Украины за год;



в Лондоне более 500 стартапов, стартап-хабов, акселераторов, помогающих привлекать капитал.



Отдельный блок посвящен инвестициям, структуре финансового рынка Великобритании и факторам, которые обеспечили Лондону статус одного из мощнейших экономических центров мира.

Как на самом деле работает экономика Лондона — смотрите на YouTube-канале Finance.ua:

