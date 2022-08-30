Logitech уходит с российского рынка и увольняет всех сотрудников — Finance.ua

Logitech уходит с российского рынка и увольняет всех сотрудников 30.08.2022, 00:40 — Фондовый рынок

Logitech уходит с российского рынка и увольняет всех сотрудников

Известный производитель компьютерных клавиатур и мышей Logitech уходит с российского рынка. Все сотрудники будут уволены.

Об этом сообщает Cnews

Источники сообщают, что последний день работники российского представительства отработают 31 августа.

Отметим, что швейцарская компания Logitech производит не только клавиатуры и мыши, но и колонки, геймпады, джойстики, а также оборудование для геймеров.

Как известно, компания приостановила поставки своей продукции в россию в апреле этого года из-за российской агрессии в Украине.

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