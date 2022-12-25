Lockheed Martin получила контракт на поставку дронов Stalker и Indago (видео) — Finance.ua

Lockheed Martin получила контракт на поставку дронов Stalker и Indago (видео) Сегодня 04:57 — Фондовый рынок

Британская армия заключила с Lockheed Martin контракт на поставку БПЛА. Его сумма составила 157 млн USD. В соответствии с достигнутыми договоренностями североамериканский оборонный гигант обязан отгрузить заказчику 264 летательных аппарата.

Согласно данным thedefensepost.com компания Lockheed Martin обязана передать британской армии 159 единиц беспилотников Indago и 105 единиц БПЛА Stalker VXE30. Они придут на смену морально устаревшим моделям летательных аппаратов вроде Desert Hawk 3.

Алекс Чок, занимающий в британском правительстве пост министра оборонных закупок, по этому поводу отметил, что дроны от Lockheed Martin позволят армии находиться в «авангарде инноваций». Первая партия разведывательных беспилотников будет поставлена североамериканской компанией в конце 2024 года.

БПЛА Indago 4 может похвастать наличием камеры высокого разрешения, способной масштабировать изображение. С ее помощью оператор может без труда определить тип используемого противником оружия. Беспилотник весит всего 2,27 кг. Для его транспортировки можно использовать обычный армейский рюкзак. Время развертывания БПЛА не превышает 2 минут. Радиус действия разведывательного дрона равен 13 км.

Размах крыльев Stalker VXE30 составляет 4,88 м. Дрон весит 20 кг. Он способен подниматься в воздух вертикально. Заявленная автономность работы летательного аппарата превышает 8 часов. В нем есть специальный отсек для полезной нагрузки, которая может сбрасываться с воздуха.

prostomob По материалам:

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