Литва выделила 7 млн ​​евро на восстановление Украины Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Литва выделила 7 млн ​​евро на восстановление Украины

Правительство Литвы одобрило пакет в размере 7 миллионов евро для финансирования четырех проектов, направленных на поддержку восстановления Украины.

Об этом сообщило литовское правительство, пишет Рубрика , ссылаясь на LRT

Финансирование охватывает:

транспортную инфраструктуру,

возможности органов местного самоуправления,

энергетическую устойчивость,

программу, направленную на возвращение молодых украинских специалистов на государственную службу.

Самый большой отдельный транш в четыре миллиона евро будет направлен на финансирование второго этапа по установке солнечных электростанций для повышения энергетической устойчивости украинских школ и больниц. Этот план предусматривает установку солнечных панелей, инверторов и аккумуляторных систем на не менее 25 объектов. Финансирование будет обеспечено за счет целевого взноса от литовской государственной энергетической компании Ignitis Group. Проект продлится 24 месяца.

Один миллион евро выделят в виде национального софинансирования в Фонд поддержки транспорта Украины, цель — восстановление, ремонт и содержание гражданской транспортной инфраструктуры, поврежденной в результате конфликта.

Фонд сосредотачивается на малых и средних проектах, направленных на удовлетворение самых неотложных потребностей Украины, которые не покрываются другими международными механизмами. Проект продлится 12 месяцев.

Еще один миллион евро будет направлен на партнерскую программу между литовскими и украинскими муниципалитетами. Цель этой инициативы — укрепление административного потенциала на местном уровне, улучшение госуслуг, поддержка планирования в районах, пострадавших от войны, реабилитация детей и помощь украинским органам местной власти в подготовке к получению финансирования от ЕС и других доноров. Проект продлится 24 месяца.

Остальные средства — один миллион евро — Литва направит для программы Create Ukraine, которая поощряет молодых украинских специалистов возвращаться из-за границы и занимать должности в органах центральной власти, способствуя усилиям по восстановлению страны и процессу интеграции Украины в ЕС. Цель программы — вернуть в Украину 25 молодых специалистов до 2027 года и она продлится 20 месяцев.

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