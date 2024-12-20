Литва передаст Украине оборудование с остановленных АЭС и ТЭС — Finance.ua

Литва передаст Украине оборудование с остановленных АЭС и ТЭС Сегодня 18:10

Литва решила расширить поддержку украинской энергетики. Она будет предоставлять свое энергетическое оборудование из остановленных атомных электростанций и теплоэлектростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге с литовскими коллегами.

Как отметил украинский премьер, Литва продолжит оказывать Украине помощь в восстановлении.

«Сегодня мы договорились о дальнейшей эффективной поддержке украинской энергетики. В частности, о передаче оборудования из выведенных из эксплуатации литовских АЭС и ТЭС», — уточнил Шмыгаль.

Он выразил благодарность литовскому премьеру Гинтаутасу Палуцкасу и литовскому народу за такую ​​помощь.

Напомним, россия не прекращает обстрелы энергетических объектов в Украине. Для этого враг использует свои ракеты и беспилотники.

От ударов агрессора сильно повреждены украинские теплоэлектростанции. На этом фоне уровень генерации электроэнергии в стране резко снизился.

Сейчас основным источником генерации остаются атомные электростанции. Но россияне наносят удары по распределительным станциям атомной генерации в попытках организовать в Украине блэкаут.

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