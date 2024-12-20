Литва передаст Украине оборудование с остановленных АЭС и ТЭС — Finance.ua

Литва передаст Украине оборудование с остановленных АЭС и ТЭС
Литва решила расширить поддержку украинской энергетики. Она будет предоставлять свое энергетическое оборудование из остановленных атомных электростанций и теплоэлектростанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге с литовскими коллегами.
Как отметил украинский премьер, Литва продолжит оказывать Украине помощь в восстановлении.
«Сегодня мы договорились о дальнейшей эффективной поддержке украинской энергетики. В частности, о передаче оборудования из выведенных из эксплуатации литовских АЭС и ТЭС», — уточнил Шмыгаль.
Он выразил благодарность литовскому премьеру Гинтаутасу Палуцкасу и литовскому народу за такую помощь.
Напомним, россия не прекращает обстрелы энергетических объектов в Украине. Для этого враг использует свои ракеты и беспилотники.
От ударов агрессора сильно повреждены украинские теплоэлектростанции. На этом фоне уровень генерации электроэнергии в стране резко снизился.
Сейчас основным источником генерации остаются атомные электростанции. Но россияне наносят удары по распределительным станциям атомной генерации в попытках организовать в Украине блэкаут.
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