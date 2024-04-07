Ликвидные авто: рейтинг машин, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за три года владения — Finance.ua

Ликвидные авто: рейтинг машин, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за три года владения
Британские эксперты провели анализ ликвидности 20 разных моделей автомобилей. В ходе исследования выяснилось, что меньше всего теряет в цене за три года Hyundai Tucson, а больше всего — Kia Ceed.
Это определило британское издание Auto Express.
В ходе исследования эксперты анализировали информацию о 20 различных моделях авто с бензиновыми двигателями. На базе данных автомобильного рынка была подсчитана ориентировочная цена авто через три года владения и 90 000 км пробега.
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Наиболее ликвидные авто
Первую строчку занимает кроссовер Hyundai Tucson. Автомобиль потеряет 34% первоначальной стоимости за 3 года эксплуатации.
На втором месте — Toyota RAV4, который потеряет 34,6%.
Третью и четвертую позиции делят Skoda Octavia и Toyota C-HR (-39,5%).
Наименее ликвидные автомобили
Больше всего теряют в цене за три года Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) и Fiat Tipo (-45,1%).
Рейтинг наиболее и наименее ликвидных автомобилей на рынке:
- Hyundai Tucson — потеря 34,6% стоимости за 3 года;
- Toyota RAV4 — 34,6%;
- Skoda Octavia — 39,5%;
- Toyota C-HR — 39,5%;
- Kia Sportage — 39,9%;
- Nissan Qashqai — 41%;
- Volkswagen Tiguan — 41,2%;
- Toyota Yaris — 41,9%;
- Toyota Corolla — 42%;
- Dacia Duster — 42,1%;
- Opel Astra — 43,1%;
- Skoda Superb — 43,3%;
- Opel Corsa — 43,8%;
- Volkswagen Passat — 43,9%;
- Skoda Fabia — 44,5%;
- Renault Clio — 45%;
- Volkswagen Golf — 45%;
- Fiat Tipo — 45,1%;
- Ford Focus — 45,2%;
- Kia Ceed — 47,6%.
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