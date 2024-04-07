Ликвидные авто: рейтинг машин, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за три года владения — Finance.ua
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Ликвидные авто: рейтинг машин, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за три года владения

Технологии&Авто
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Ликвидные авто: рейтинг машин, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за три года владения
Ликвидные авто: рейтинг машин, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за три года владения, oneclick.ua
Британские эксперты провели анализ ликвидности 20 разных моделей автомобилей. В ходе исследования выяснилось, что меньше всего теряет в цене за три года Hyundai Tucson, а больше всего — Kia Ceed.
Это определило британское издание Auto Express.
В ходе исследования эксперты анализировали информацию о 20 различных моделях авто с бензиновыми двигателями. На базе данных автомобильного рынка была подсчитана ориентировочная цена авто через три года владения и 90 000 км пробега.

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Наиболее ликвидные авто

Первую строчку занимает кроссовер Hyundai Tucson. Автомобиль потеряет 34% первоначальной стоимости за 3 года эксплуатации.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
На втором месте — Toyota RAV4, который потеряет 34,6%.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Третью и четвертую позиции делят Skoda Octavia и Toyota C-HR (-39,5%).

Наименее ликвидные автомобили

Больше всего теряют в цене за три года Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) и Fiat Tipo (-45,1%).
Фото: Kia
Фото: Kia

Рейтинг наиболее и наименее ликвидных автомобилей на рынке:

  • Hyundai Tucson — потеря 34,6% стоимости за 3 года;
  • Toyota RAV4 — 34,6%;
  • Skoda Octavia — 39,5%;
  • Toyota C-HR — 39,5%;
  • Kia Sportage — 39,9%;
  • Nissan Qashqai — 41%;
  • Volkswagen Tiguan — 41,2%;
  • Toyota Yaris — 41,9%;
  • Toyota Corolla — 42%;
  • Dacia Duster — 42,1%;
  • Opel Astra — 43,1%;
  • Skoda Superb — 43,3%;
  • Opel Corsa — 43,8%;
  • Volkswagen Passat — 43,9%;
  • Skoda Fabia — 44,5%;
  • Renault Clio — 45%;
  • Volkswagen Golf — 45%;
  • Fiat Tipo — 45,1%;
  • Ford Focus — 45,2%;
  • Kia Ceed — 47,6%.
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По материалам:
Фокус
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