Ликвидные авто: рейтинг машин, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за три года владения — Finance.ua

Ликвидные авто: рейтинг машин, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за три года владения Сегодня 06:02 — Технологии&Авто

Ликвидные авто: рейтинг машин, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за три года владения, oneclick.ua

Британские эксперты провели анализ ликвидности 20 разных моделей автомобилей. В ходе исследования выяснилось, что меньше всего теряет в цене за три года Hyundai Tucson, а больше всего — Kia Ceed.

Это определило британское издание Auto Express.

В ходе исследования эксперты анализировали информацию о 20 различных моделях авто с бензиновыми двигателями. На базе данных автомобильного рынка была подсчитана ориентировочная цена авто через три года владения и 90 000 км пробега.

Наиболее ликвидные авто

Первую строчку занимает кроссовер Hyundai Tucson. Автомобиль потеряет 34% первоначальной стоимости за 3 года эксплуатации.

Фото: Hyundai

На втором месте — Toyota RAV4, который потеряет 34,6%.

Фото: Toyota

Третью и четвертую позиции делят Skoda Octavia и Toyota C-HR (-39,5%).

Наименее ликвидные автомобили

Больше всего теряют в цене за три года Kia Ceed (-47,6%), Ford Focus (-45,2%) и Fiat Tipo (-45,1%).

Фото: Kia

Рейтинг наиболее и наименее ликвидных автомобилей на рынке:

Hyundai Tucson — потеря 34,6% стоимости за 3 года;

Toyota RAV4 — 34,6%;



Skoda Octavia — 39,5%;



Toyota C-HR — 39,5%;



Kia Sportage — 39,9%;



Nissan Qashqai — 41%;



Volkswagen Tiguan — 41,2%;



Toyota Yaris — 41,9%;



Toyota Corolla — 42%;

Dacia Duster — 42,1%;



Opel Astra — 43,1%;



Skoda Superb — 43,3%;



Opel Corsa — 43,8%;



Volkswagen Passat — 43,9%;



Skoda Fabia — 44,5%;



Renault Clio — 45%;



Volkswagen Golf — 45%;



Fiat Tipo — 45,1%;



Ford Focus — 45,2%;



Kia Ceed — 47,6%.



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Фокус По материалам:

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