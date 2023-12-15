Лидеры Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций против рф — Finance.ua

Лидеры Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций против рф Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза согласовали 12-й пакет санкций против российской федерации.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета, одобренных на саммите Евросоюза.

«Европейский Союз настроен еще больше ослаблять способность россии вести агрессивную войну, в том числе путем дальнейшего усиления санкций, их полного и эффективного воплощения, предотвращения их обхода, особенно для товаров повышенного риска, в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками. Европейский Совет приветствует одобрение 12-го пакета санкций», — говорится в выводах.

может касаться экспорта сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования программного обеспечения». При этом, как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram , двенадцатый пакет санкций «».

«Очень важно, что планируется ввести эмбарго на российские алмазы. Есть надежда, что официально его должны принять уже в ближайшие дни», — сообщил Ермак.

По его словам, группа Макфола-Ермака активно работает с украинскими партнерами, и ряд предложений войдет в этот пакет.

Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в сети X (Twitter), лидеры ЕС достигли политического согласия по 12-му пакету санкций, но официально новые ограничительные меры будут утверждены в ближайшие дни.

По его данным, ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения в феврале 2024 года будут предприниматься попытки утвердить еще один пакет санкций против рф, но этот пакет может стать последним за долгое время.

Санкции против россии

13 ноября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что работа над 12-м пакетом санкций против россии завершается. Ограничительные меры против россии будут как персональными, так и экономическими и секторальными.

Высокий представитель ЕС уточнил, что будет, в частности, введено больше санкций против физических лиц, применены новые запреты на российский экспорт, и среди прочего — запрет на российские алмазы, ужесточение верхнего предела цен на нефть для уменьшения прибыли россии, а также будут введены новые меры против обхода ранее введенных санкций.

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УНІАН По материалам:

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