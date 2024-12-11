Лидер среди смартфонов по качеству камеры (опрос) — Finance.ua

Лидер среди смартфонов по качеству камеры (опрос) 11.12.2024, 00:36 — Фондовый рынок

Лидер среди смартфонов по качеству камеры (опрос)

Специалисты портала Gizmodo провели сравнение популярнейших флагманских смартфонов, оценив их фотовозможности.

В результате эксперимента iPhone 16 Pro Max занял первое место благодаря качеству фотографий, продуманным функциям и алгоритмам обработки с помощью искусственного интеллекта. Эта модель оснащена основной камерой на 48 Мп, 48-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом с апертурой ƒ/2.2, телеобъективом и кнопкой Camera Control для управления съемкой.

Samsung Galaxy S24 Ultra выделяется 200-мегапиксельным модулем и 100-кратным приближением Space Zoom. Однако переход на 5-кратный телеобъектив вместо 10-кратного в прошлом поколении смутил экспертов. В частности, из-за этого улучшенные возможности постобработки благодаря Galaxy AI не могут компенсировать недостаточную детализацию снимков по сравнению с конкурентами.

Третье устройство, Google Pixel 9 Pro XL, показало свое преимущество в условиях слабого освещения. Эксперты также похвалили функции Add Me и Magic Editor, позволяющие создавать необычные снимки с помощью ИИ. Однако отсутствие значительных аппаратных изменений не позволило Pixel опередить iPhone. В Gizmodo подчеркнули, что каждый смартфон имеет свои сильные стороны, что делает выбор субъективным. Однако iPhone 16 Pro Max оказался самым сбалансированным решением в 2024 году.

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itechua По материалам:

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