LG представила коллекцию одежды со встроенными гибкими экранами — Finance.ua

LG представила коллекцию одежды со встроенными гибкими экранами Сегодня 05:57 — Фондовый рынок

LG представила коллекцию одежды со встроенными гибкими экранами

LG Display представила новые гибкие дисплеи Stretchable, которые можно свободно тянуть, мять и скручивать. Но для демонстрации компания выбрала не технологическую выставку, а показ мод в Сеуле.

Для создания одежды со встроенными дисплеями LG обратилась к ведущим корейским дизайнерам Юн-Хи Паку и Чун-Чун Ли.

Впервые компания показала свои гибкие дисплеи в 2022 году. Они настолько хорошо растягиваются, что при показе 12-дюймовый дисплей растянули до 14 дюймов, сохраняя при этом высокое разрешение 100 ppi.

Дизайнеры надеются, что эластичные дисплеи от LG будут иметь большое влияние на мир моды, поскольку позволяют изменять дизайн и цвета в любой момент.

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