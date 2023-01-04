Lexus улучшил RC и RC F — Finance.ua

Lexus улучшил RC и RC F Сегодня 23:35 — Фондовый рынок

Компания Lexus анонсировала скорый запуск продаж и цены обновленных спорткупе RC и RC F. Они представлены на рынке восемь лет, а последний рестайлинг пережили в 2019 году. Предполагалось, что в 2023-м модель сменит поколение, но Lexus продолжил ее жизненный цикл еще одной порцией улучшений. Внешние изменения свелись к новым дискам для RC F, а в салоне появился новый 10,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы.

С появлением нового дисплея изменилось его местонахождение — теперь он не интегрирован в переднюю панель, а возвышается над ней. Ниже расположены дефлекторы вентиляционной системы, а под ними — блок с россыпью аналоговых кнопок. Сенсорная панель на центральном тоннеле осталась неизменной. Спортивный Lexus RC F в свою очередь получил подрулевые лепестки нового дизайна.

Пересмотрели и комплектации. В список оснащений включен расширенный комплекс электронных систем безопасности Lexus Safety System+, в частности для RC стала доступна функция распознавания пешеходов и велосипедистов в темноте. Из технических новаций — другие настройки усилителя руля у обычного RC и новые пружины и стабилизаторы у RC F.

Моторную гамму трогать не стали. RC с индексом 300 по-прежнему предлагается с двухлитровым двигателем на 245 сил, RC 350 — с агрегатом 3.5, развивающим 318 лошадиных сил, а топовый RC F — с 481-сильной «восьмеркой» объемом пять литров. В отличие от других рынков, в родной Японии модель имеет только задний привод.

Старт продаж намечен на январь, но прием заказов на улучшенный RC уже открыт. Цены начинаются от 5814000 иен и достигают 14550000 иен.

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