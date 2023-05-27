Летом некоторые пенсионеры получат сразу несколько доплат — Finance.ua

Летом некоторые пенсионеры получат сразу несколько доплат Сегодня 09:28

В июне некоторые пенсионеры могут получить сразу несколько пенсий. Все связано с мартовской индексацией выплат, затронувшей четверть населения Украины, пишет Канал 24.

Кто получит сразу несколько пенсий

Пенсионерам, которые на момент перерасчета выплат 1 апреля 2023 продолжали работать и имели 24 месяца страхового стажа, пересчитали их выплаты.

Чтобы получить надбавку от 100 до 1500 гривен, у человека не должна была проводиться индексация пенсий в течение двух лет. Размер будет определяться индивидуально в зависимости от коэффициента стажа или, дополнительно, зарплаты.

При этом работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет произведен в случае, если они достигли пенсионного возраста, сообщили представители ПФУ.

Однако работающие пенсионеры свои доплаты получат только в июне, сразу за три предыдущих месяца. Так произошло из-за изменений в отчетности уполномоченных органов, занимающихся выплатами.

Напомним! 1 марта 2023 г. прошла масштабная индексация пенсий для около 10 миллионов человек.

Кто еще скоро получит доплаты к пенсиям:

В марте, апреле и июле повышение получат лица с большим стажем, но которые работали за маленькую зарплату, и еще в СССР им назначили низкую пенсию, к которой доплату добавляло государство.

В июне 1000 гривен доплатят для украинцев, которые сейчас получают пенсию 5842 гривны и вышли на отдых с 35 годами страхового стажа.

Также для имеющих такой стаж коэффициент в формуле расчета с апреля составит 0,37 вместо 0,35, как было раньше.

1 марта, несмотря на военное положение в Украине, состоялась ежегодная индексация пенсий. Выплаты повысили на 19,7% для 10,5 млн пенсионеров.

Между тем украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты около 300−570 грн. Однако только при условии, что пенсии, которые они получают, меньше 10 340 грн.

Ежемесячные компенсационные выплаты пенсионерам, чья пенсия не достигает 10 340 гривен, будут иметь следующий размер:

— 570 гривен — людям старше 80 лет;

— 456 гривен — людям в возрасте от 75 до 80 лет;

— 300 гривен — людям в возрасте от 70 до 75 лет.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигшим указанного возраста после 1 марта 2021 года, устанавливается и выплачивается с даты достижения ими вышеуказанного возраста. Прибавка действует на всей территории страны. Деньги выплачиваются ежемесячно в дополнение к основной пенсии.

Українські Новини По материалам:

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