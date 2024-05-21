Реформа автострахования: Верховная Рада увеличила компенсации по полисам ОСАГО — Finance.ua

Реформа автострахования: Верховная Рада увеличила компенсации по полисам ОСАГО Сегодня 16:02 — Страхование

Реформа автострахования: Верховная Рада увеличила компенсации по полисам ОСАГО

Нардепы Верховной Рады приняли законопроект № 8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Его поддержали 294 народных избранника.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, «законопроект делает автогражданку действенной».

«Договорились, что ряд важных поправок для индустрии страхования будут добавлены в законодательство в ближайшее время от Комитета», — написал чиновник.

Что изменится

Документом предлагается:

постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза;

ввести быстрое проведение гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней).



ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;



расширить применение «европротокола» — оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.



Какими будут страховые суммы

В настоящее время лимит ответственности страховщика за ущерб, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тыс. грн на одного потерпевшего, независимо от количества потерпевших, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — 160 тыс. грн на одного потерпевшего, но не более 800 тыс. грн. на одно страховое событие.

В течение двух лет после вступления закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы:

за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших — до 1 млн грн одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц,

за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — до 2 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

В течение четырех лет после года вступления Украины в Европейский Союз предлагается увеличить эти суммы:

за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до не менее 52 млн грн на одно пострадавшее физическое лицо и 258 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц,

за ущерб, причиненный имуществу пострадавших лиц, — до не менее 52 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

Зачем это нужно

Как говорится в пояснительной записке к документу, действующий Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (далее — Закон) вступил в силу 1 января 2005 года почти 20 лет назад. Поэтому на сегодняшний день большая часть положений Закона не отвечает современным потребностям участников рынка ОСАГО

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