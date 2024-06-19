☀️ Лето, привет! Оформляй страхование по летним скидкам на Finance.ua — Finance.ua

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☀️ Лето, привет! Оформляй страхование по летним скидкам на Finance.ua

Страхование
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☀️ Лето, привет! Оформляй страхование по летним скидкам на Finance.ua
☀️ Лето, привет! Оформляй страхование по летним скидкам на Finance.ua
😎Мы знаем, как вы любите скидки, поэтому подготовили для вас специальные предложения на страховые продукты.
По промокоду FINANCE6 вы получите скидки на страховые продукты, а именно:
🎁 — 17% на Автогражданку
🎁 10% кешбэка на банковскую карту при покупке Зеленой карты
🎁 — 200 грн на Туристическое страхование
❗️ Промокод действует до 30.06 включительно.
📍Переходи по ссылке ниже, применяй промокод FINANCE6, получай скидку и переключись на классную страховку!

Оформить страхование

По материалам:
Finance.ua
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