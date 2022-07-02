Летающий «гиперкар» LEO Coupe получит более 200 воздушных винтов (фото) — Finance.ua

Летающий «гиперкар» LEO Coupe получит более 200 воздушных винтов (фото) 02.07.2022, 00:51 — Технологии&Авто

Летающий «гиперкар» LEO Coupe получит более 200 воздушных винтов (фото)

Молодая компания LEO Flight готовит к лётным испытаниям первую версию аэромобиля LEO Coupe (LX-1). Альфа-прототип получит не менее 76 канальных вентиляторов диаметром 11 см каждый. В финальной версии воздушное судно на электрической тяге будет использовать более 200 винтов.

LEO Flight (ранее Urban eVTOL) впервые заявила о себе около года назад. Начали стартап специалист NASA по электрическим двигателям для летающих средств с вертикальным взлетом и посадкой и известный в узких кругах дизайнер спорткаров.

Предлагаемый дизайн аэротакси на двух пассажиров и водителя снаружи напоминает спортивную машину и легко уместится в гараже. Благодарить за это нужно компактные коробчатые крылья.

Главный недостаток коробчатых крыльев — это сравнительно небольшая подъемная сила. Согласно расчетам, подъемная сила начинает держать LEO Coupe с коробчатыми крыльями на скорости более 185 км/ч. Это означает, что аппарат должен достаточно долго двигаться и разгоняться путём пропеллерной тяги, что также означает повышенный расход заряда батарей.

Выходом из этой ситуации станет использование множества небольших вентиляторов вместо десятка-второго больших пропеллеров.

Преимущество множества небольших двигателей компания видит в низкой токовой нагрузке на каждый из них и на электронику. Это повысит надежность и положительно отразится на весе проводки, в частности, путем меньшего сечения силовых кабелей.

Телеканал 24 По материалам:

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