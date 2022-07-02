Летающий «гиперкар» LEO Coupe получит более 200 воздушных винтов (фото) — Finance.ua
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Летающий «гиперкар» LEO Coupe получит более 200 воздушных винтов (фото)

Технологии&Авто
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Летающий «гиперкар» LEO Coupe получит более 200 воздушных винтов (фото)
Летающий «гиперкар» LEO Coupe получит более 200 воздушных винтов (фото)
Молодая компания LEO Flight готовит к лётным испытаниям первую версию аэромобиля LEO Coupe (LX-1). Альфа-прототип получит не менее 76 канальных вентиляторов диаметром 11 см каждый. В финальной версии воздушное судно на электрической тяге будет использовать более 200 винтов.
LEO Flight (ранее Urban eVTOL) впервые заявила о себе около года назад. Начали стартап специалист NASA по электрическим двигателям для летающих средств с вертикальным взлетом и посадкой и известный в узких кругах дизайнер спорткаров.
Летающий «гиперкар» LEO Coupe получит более 200 воздушных винтов (фото)
Предлагаемый дизайн аэротакси на двух пассажиров и водителя снаружи напоминает спортивную машину и легко уместится в гараже. Благодарить за это нужно компактные коробчатые крылья.
Главный недостаток коробчатых крыльев — это сравнительно небольшая подъемная сила. Согласно расчетам, подъемная сила начинает держать LEO Coupe с коробчатыми крыльями на скорости более 185 км/ч. Это означает, что аппарат должен достаточно долго двигаться и разгоняться путём пропеллерной тяги, что также означает повышенный расход заряда батарей.
Летающий «гиперкар» LEO Coupe получит более 200 воздушных винтов (фото)
Выходом из этой ситуации станет использование множества небольших вентиляторов вместо десятка-второго больших пропеллеров.
Преимущество множества небольших двигателей компания видит в низкой токовой нагрузке на каждый из них и на электронику. Это повысит надежность и положительно отразится на весе проводки, в частности, путем меньшего сечения силовых кабелей.
По материалам:
Телеканал 24
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