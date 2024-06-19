Leroy Merlin заявила, что продолжит работать в рф под другим названием — Finance.ua

Leroy Merlin заявила, что продолжит работать в рф под другим названием Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Leroy Merlin заявила, что продолжит работать в рф под другим названием

Ритейлер товаров для ремонта и строительства Леруа Мерлен (Leroy Merlin) проведет ребрендинг и продолжит работу в россии уже под названием Лемана Про.

Об этом сообщило российское отделение компании.

Ребрендинг будет проходить поэтапно. Первые магазины обновят до конца 2024 года, а полностью он будет завершен в 2025 году. Компания также обновит логотип.

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Новое название компании включает в себя составляющие французских слов Leader (лидер рынка), Maison (дом, пространство) и Nature (природа — отсылка к экологической и социальной ответственности). Часть Pro означает фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов.

«Изменение бренда никак не повлияет на текущую деятельность компании, отношения с партнерами, обслуживание клиентов, работу сотрудников», — уверяет Leroy Merlin.

Леруа Мерлен появилась на рынке рф в 2004 году. В настоящее время она объединяет 112 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров.

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