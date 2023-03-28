Lenovo уходит с рынка геймерских смартфонов — Finance.ua

Lenovo уходит с рынка геймерских смартфонов 28.03.2023, 02:02 — Фондовый рынок

Компания Lenovo может приостановить выпуск смартфонов Legion. По данным CNBeta, компания уже сообщила сотрудникам о том, что расформирует это направление.

Источник говорит, что до 100 человек будут уволены. Все ли это сотрудники команды Legion, не ясно, но часть может перейти в другие подразделения.

Смартфонов компании Motorola, принадлежащей Lenovo, изменения не коснутся. Официально компания пока не делала никаких заявлений, но следует отметить, что сама Lenovo никогда особо не хвасталась достижениями своего смартфонного бизнеса. Кроме того, несколько лет назад Lenovo уже уходила вообще с рынка смартфонов, хотя потом вернулась.

Portaltele По материалам:

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