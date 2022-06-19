Lenovo показала ноутбук будущего – без экрана, но с выдвижной клавиатурой (фото) — Finance.ua

Lenovo показала ноутбук будущего – без экрана, но с выдвижной клавиатурой (фото)

Крупнейший в мире производитель ПК Lenovo продемонстрировал свое видение ноутбуков будущего. Конструкция подразумевает отсутствие дисплея — вместо него в верхней части корпуса расположен проектор.

Накануне проект занял первое место на Red Dot Design Award 2022, сообщает портал Aroged.

Концепт ноутбука, если его можно так назвать, предполагает, что его можно использовать возле любой светлой поверхности или экрана. Хотя пока неясно, встроен ли сам проектор в корпус или его можно разместить отдельно.

Еще одна «фишка» конструкции — скрытая внутри корпуса выдвижная клавиатура. Ее можно полностью убрать, например, при просмотре фильма или презентаций, тем самым экономя место на столе. Также, судя по изображениям, клавиатура не получила цифровой блок с правой стороны.

Еще ноутбук оснащен аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos и встроенным на верхней панели сканером отпечатков пальцев. Естественно, ни о каких тех. характеристиках и сроках появления на коммерческом рынке пока речи не идет, поскольку девайс пока существует только в виде концепта.

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