Lenovo готовит ноутбук с двумя дисплеями — Finance.ua

Lenovo готовит ноутбук с двумя дисплеями
В Барселоне 26−29 февраля пройдет выставка Mobile World Congress 2024 (MWC), на которую самые крупные производители электроники традиционно привозят свои новинки. Lenovo представит ряд новых ноутбуков, один из которых будет крайне необычным — с основным прозрачным дисплеем.
Об этом пишет Windows Report, поделившийся первыми изображениями гаджета.
Судя по этим кадрам, крышка ноутбука с экраном имеет безрамочный дизайн и практически полностью прозрачна в неактивном виде, когда изображение не выводится на панель.
Нижняя панель тоже является экраном, который служит для вывода сенсорной клавиатуры. В закрытом положении создается впечатление, что кнопки с подсветкой просто прикрыты стеклом.
По всей вероятности, это лишь концепт, который продемонстрирует возможность создания таких устройств. Однако таким же концептом когда-то был и ноутбук Lenovo с двумя обычными экранами, и впоследствии он вышел в серию под названием Yoga Book 9i.
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