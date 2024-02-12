Lenovo готовит ноутбук с двумя дисплеями — Finance.ua

Lenovo готовит ноутбук с двумя дисплеями Сегодня 02:37 — Технологии&Авто

Lenovo готовит ноутбук с двумя дисплеями

В Барселоне 26−29 февраля пройдет выставка Mobile World Congress 2024 (MWC), на которую самые крупные производители электроники традиционно привозят свои новинки. Lenovo представит ряд новых ноутбуков, один из которых будет крайне необычным — с основным прозрачным дисплеем.

Об этом пишет Windows Report, поделившийся первыми изображениями гаджета.

Изображение: windowsreport.com

Судя по этим кадрам, крышка ноутбука с экраном имеет безрамочный дизайн и практически полностью прозрачна в неактивном виде, когда изображение не выводится на панель.

Нижняя панель тоже является экраном, который служит для вывода сенсорной клавиатуры. В закрытом положении создается впечатление, что кнопки с подсветкой просто прикрыты стеклом.

Изображение: windowsreport.com

По всей вероятности, это лишь концепт, который продемонстрирует возможность создания таких устройств. Однако таким же концептом когда-то был и ноутбук Lenovo с двумя обычными экранами, и впоследствии он вышел в серию под названием Yoga Book 9i.

t4 По материалам:

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