Легендарные Google Glass возвращаются, но уже с другим функционалом — Finance.ua

Легендарные Google Glass возвращаются, но уже с другим функционалом

Фото:mashable

Разработчики представили обновленную версию Google Glass на презентации Google I/O 2022, состоявшейся 11 мая. В демонстрационном видео была показана только одна возможность гаджета — способность синхронного перевода с выводом текста на линзу.

Непонятно, будут ли другие опции у гаджета, поскольку предыдущее многофункциональное устройство неоднократно подвергалось критике. Ввиду возможности незаметно вести видеосъемку, в ряде стран использование Google Glass было спорным с точки зрения вмешательства в личную жизнь. В одном из баров Сиэтла носить эти очки даже запретили, а кое-где их считали чуть ли не шпионским устройством.

Кроме того, гаджет обвинялся в возможном ущербе для зрения.

В результате в январе 2015 года Google прекратил продажу очков дополненной реальности без объяснения причин. В то же время разработчики не закрыли проект, а решили перезапустить его, приступив к работе буквально с нуля.

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