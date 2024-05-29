Легендарная ICQ навсегда прекращает работу — Finance.ua

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Легендарная ICQ навсегда прекращает работу

Технологии&Авто
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Легендарная ICQ навсегда прекращает работу
Легендарная ICQ навсегда прекращает работу
Известная программа для обмена сообщениями «Аська», которой уже 14 лет владеет российская Mail.ru Group, прекращает работу 26 июня.
ICQ, которая была очень популярна в 1990-х и 2000-х, прекратит свое существование 26 июня. Вместо нее российские владельцы платформы предлагают использовать мессенджеры VK.
ICQ была разработана израильской компанией Mirabilis и вышла в 1996 году. В 1998 году компания выкупила AOL, американскую медиакомпанию, которая является дочерним предприятием Verizon Communications и владеет вебсайтами The Huffington Post, TechCrunch и Engadget. Именно под руководством AOL ICQ достиг пика своей популярности: в начале 2000-х количество ее пользователей достигло 100 миллионов.
В 2010 году российский фонд Digital Sky Technologies (позже переименованный в Mail.ru Group) приобрел сервис ICQ у компании AOL за 187,5 миллиона долларов. До сих пор программа функционировала, но не находилась в активной разработке. Последняя версия программы вышла в апреле прошлого года.
российская компания Mail.Ru Group, теперь известная как VK, кроме ICQ, имеет среди активов социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, онлайн-игры, сервисы доставки еды и т. д. Платформы компании заблокированы в Украине с 2017 года. Ограничение было введено в рамках санкции против России, введенных из-за аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. 15 апреля 2023 Украина ввела новые санкции против VK сроком на 10 лет.
По материалам:
НВ
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