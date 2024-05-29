Легендарная ICQ навсегда прекращает работу — Finance.ua

Легендарная ICQ навсегда прекращает работу Сегодня 07:02 — Технологии&Авто

Легендарная ICQ навсегда прекращает работу

Известная программа для обмена сообщениями «Аська», которой уже 14 лет владеет российская Mail.ru Group, прекращает работу 26 июня.

ICQ, которая была очень популярна в 1990-х и 2000-х, прекратит свое существование 26 июня. Вместо нее российские владельцы платформы предлагают использовать мессенджеры VK.

ICQ была разработана израильской компанией Mirabilis и вышла в 1996 году. В 1998 году компания выкупила AOL, американскую медиакомпанию, которая является дочерним предприятием Verizon Communications и владеет вебсайтами The Huffington Post, TechCrunch и Engadget. Именно под руководством AOL ICQ достиг пика своей популярности: в начале 2000-х количество ее пользователей достигло 100 миллионов.

В 2010 году российский фонд Digital Sky Technologies (позже переименованный в Mail.ru Group) приобрел сервис ICQ у компании AOL за 187,5 миллиона долларов. До сих пор программа функционировала, но не находилась в активной разработке. Последняя версия программы вышла в апреле прошлого года.

российская компания Mail.Ru Group, теперь известная как VK, кроме ICQ, имеет среди активов социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, онлайн-игры, сервисы доставки еды и т. д. Платформы компании заблокированы в Украине с 2017 года. Ограничение было введено в рамках санкции против России, введенных из-за аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. 15 апреля 2023 Украина ввела новые санкции против VK сроком на 10 лет.

НВ По материалам:

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