Латвия ввела обязательную военную службу для сдерживания рф от вторжения в Европу — Finance.ua

Латвия ввела обязательную военную службу для сдерживания рф от вторжения в Европу Сегодня 07:11

Латвия ввела обязательную военную службу для мужчин от 18 до 27 лет, чтобы сдержать россию от вторжения в Европу.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает The Telegraph

Он уточнил, что эти нововведения направлены на увеличение численности резерва в армии.

Теперь в Латвии все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут отслужить год, в том числе проживающие за рубежом.

Те граждане Латвии, которые откажутся служить в армии, могут быть оштрафованы или отправлены в тюрьму.

«Хотя будут применяться некоторые исключения, в том числе для людей с проблемами со здоровьем, отцов-одиночек и имеющих двойное гражданство и уже служивших за границей», — заявил он.

Министр также подчеркнул, что сейчас Европа должна показать Кремлю свою готовность к возможному российскому вторжению.

«Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы ясно видели, что движение в Европу невозможно», — сказал он.

17 января президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на фоне сообщений о возможном нападении рф на страны Балтии заявил, что его страна и союзники по НАТО «готовятся ко всем сценариям» и рассказал, какие именно меры необходимо принять, чтобы предотвратить потенциальную агрессию.

Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники в разведке одной из европейских стран сообщало, что россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 года или в начале 2025 года, когда США окажутся «без лидера» и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки.

Речь идет о периоде между уходом с поста нынешнего президента США Джо Байдена в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года.

НВ По материалам:

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