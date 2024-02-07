Латвия ввела обязательную военную службу для сдерживания рф от вторжения в Европу — Finance.ua
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Латвия ввела обязательную военную службу для сдерживания рф от вторжения в Европу

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Латвия ввела обязательную военную службу для мужчин от 18 до 27 лет, чтобы сдержать россию от вторжения в Европу.
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает The Telegraph.
Он уточнил, что эти нововведения направлены на увеличение численности резерва в армии.
Теперь в Латвии все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут отслужить год, в том числе проживающие за рубежом.
Те граждане Латвии, которые откажутся служить в армии, могут быть оштрафованы или отправлены в тюрьму.
«Хотя будут применяться некоторые исключения, в том числе для людей с проблемами со здоровьем, отцов-одиночек и имеющих двойное гражданство и уже служивших за границей», — заявил он.
Министр также подчеркнул, что сейчас Европа должна показать Кремлю свою готовность к возможному российскому вторжению.
«Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы ясно видели, что движение в Европу невозможно», — сказал он.
17 января президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на фоне сообщений о возможном нападении рф на страны Балтии заявил, что его страна и союзники по НАТО «готовятся ко всем сценариям» и рассказал, какие именно меры необходимо принять, чтобы предотвратить потенциальную агрессию.
Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники в разведке одной из европейских стран сообщало, что россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 года или в начале 2025 года, когда США окажутся «без лидера» и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки.
Речь идет о периоде между уходом с поста нынешнего президента США Джо Байдена в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года.
По материалам:
НВ
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