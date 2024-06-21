Land Rover возродит знаменитую модель в новом формате — Finance.ua

Land Rover возродит знаменитую модель в новом формате
Land Rover намерен обновить модель Freelander. Под этим названием выпустят целое семейство кроссоверов.
Об этом сообщает британское издание Autocar.
Land Rover изменил стратегию и будет выпускать авто под отдельными брендами Defender, Discovery и Range Rover. Теперь стало известно, что к ним присоединится Freelander.
Под маркой Freelander планируется продавать электромобили. Их будут выпускать в Китае и разрабатывать совместно с концерном Chery.
Именно в Chery передадут Land Rover электрическую платформу E0X для Freelander. То есть электромобили Freelander будут «родственниками» моделей Chery Exeed.
Архитектура E0X позволяет создавать электрические кроссоверы с задним и полным приводом и 800-вольтными силовыми установками мощностью до 562 сил.
Электромобили Chery Exeed оснащают батареями емкостью до 98 кВт∙ч. Кроссовер Exeed Exlantix ET способен проехать до 760 км без подзарядки.
Поделиться новостью