Land Rover возродит знаменитую модель в новом формате — Finance.ua

Land Rover возродит знаменитую модель в новом формате Сегодня 05:25 — Технологии&Авто

Land Rover возродит знаменитую модель в новом формате

Land Rover намерен обновить модель Freelander. Под этим названием выпустят целое семейство кроссоверов.

Об этом сообщает британское издание Autocar.

Land Rover изменил стратегию и будет выпускать авто под отдельными брендами Defender, Discovery и Range Rover. Теперь стало известно, что к ним присоединится Freelander.

Под маркой Freelander планируется продавать электромобили. Их будут выпускать в Китае и разрабатывать совместно с концерном Chery.

Именно в Chery передадут Land Rover электрическую платформу E0X для Freelander. То есть электромобили Freelander будут «родственниками» моделей Chery Exeed.

Архитектура E0X позволяет создавать электрические кроссоверы с задним и полным приводом и 800-вольтными силовыми установками мощностью до 562 сил.

Электромобили Chery Exeed оснащают батареями емкостью до 98 кВт∙ч. Кроссовер Exeed Exlantix ET способен проехать до 760 км без подзарядки.

Фокус По материалам:

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