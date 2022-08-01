Land Rover представил эксклюзивный Defender тиражом в 25 авто (фото) — Finance.ua

Land Rover представил эксклюзивный Defender тиражом в 25 авто (фото) Сегодня 04:20 — Технологии&Авто

Land Rover представил эксклюзивный Defender тиражом в 25 авто (фото)

Салон отличается отделкой черной и белой кожей, спортивными сиденьями Recaro, сделанным по заказу циферблатом часов Land Rover Trophy от Elliot Brown и информационно-развлекательной системой Classic со встроенной навигацией и функцией подключения мобильных устройств.

Компания Land Rover выпустила ограниченным тиражом спецверсию оригинального внедорожника Defender — исполнение Classic Defender Works V8 Trophy II.

За основу специалисты заводского подразделения Land Rover Classic взяли Defender 2012-2016 годов выпуска, прошедших реставрацию и затем вручную переизбранную в новом исполнении.

Внедорожники оснащаются 405-сильным 5-литровым бензиновым атмосферным V8 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, усиленными тормозами, перенастроенным рулевым управлением и доработанной с учетом нового двигателя подвеской.

Автомобили окрашены в черно-белый камуфляж, в котором «зашифрованы» 23 знаковых для Land Rover места, на основе базового цвета Fuji White с элементами Gloss Black и контрастной крышей Narvik Black. Машина получила черные 18-дюймовые колеса Sawtooth.

Версия Trophy II получила внедорожный комплект, включающий переднюю лебедку, многоточечную защитную экспедиционную клетку, багажник на крыше, защиту днища кузова, А-образную дугу на переднем бампере, установленный выше воздухозаборник, светодиодные прожекторы и грязевые шины.

Тираж Defender Works V8 Trophy II составит 25 экземпляров — пять пикапов 110 Double Cab, а также десять внедорожников с трехдверным кузовом 90 и пятидверным 110 — по цене от 225 тыс. фунтов стерлингов.

Напомним, базовый Land Rover Defender Works V8 был выпущен в 2018 году ограниченным тиражом в 150 автомобилей, а в 2021 показали Land Rover Defender Works V8 Trophy.

MMR По материалам:

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