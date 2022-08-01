Land Rover представил эксклюзивный Defender тиражом в 25 авто (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Land Rover представил эксклюзивный Defender тиражом в 25 авто (фото)

Технологии&Авто
19
Land Rover представил эксклюзивный Defender тиражом в 25 авто (фото)
Land Rover представил эксклюзивный Defender тиражом в 25 авто (фото)
Салон отличается отделкой черной и белой кожей, спортивными сиденьями Recaro, сделанным по заказу циферблатом часов Land Rover Trophy от Elliot Brown и информационно-развлекательной системой Classic со встроенной навигацией и функцией подключения мобильных устройств.
Компания Land Rover выпустила ограниченным тиражом спецверсию оригинального внедорожника Defender — исполнение Classic Defender Works V8 Trophy II.
За основу специалисты заводского подразделения Land Rover Classic взяли Defender 2012-2016 годов выпуска, прошедших реставрацию и затем вручную переизбранную в новом исполнении.
Land Rover представил эксклюзивный Defender тиражом в 25 авто (фото)
Внедорожники оснащаются 405-сильным 5-литровым бензиновым атмосферным V8 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, усиленными тормозами, перенастроенным рулевым управлением и доработанной с учетом нового двигателя подвеской.
Автомобили окрашены в черно-белый камуфляж, в котором «зашифрованы» 23 знаковых для Land Rover места, на основе базового цвета Fuji White с элементами Gloss Black и контрастной крышей Narvik Black. Машина получила черные 18-дюймовые колеса Sawtooth.
Land Rover представил эксклюзивный Defender тиражом в 25 авто (фото)
Версия Trophy II получила внедорожный комплект, включающий переднюю лебедку, многоточечную защитную экспедиционную клетку, багажник на крыше, защиту днища кузова, А-образную дугу на переднем бампере, установленный выше воздухозаборник, светодиодные прожекторы и грязевые шины.
Тираж Defender Works V8 Trophy II составит 25 экземпляров — пять пикапов 110 Double Cab, а также десять внедорожников с трехдверным кузовом 90 и пятидверным 110 — по цене от 225 тыс. фунтов стерлингов.
Напомним, базовый Land Rover Defender Works V8 был выпущен в 2018 году ограниченным тиражом в 150 автомобилей, а в 2021 показали Land Rover Defender Works V8 Trophy.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.